İş Bankası para musluklarını fulledi! Şubeye gidene karşılıksız 7500 TL nakit verecek

Emekli vatandaşların nakit sıkıntılarına destek! İş Bankası kampanyasını duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Yapılan maaş zamları ve yeni senenin gelmesiyle birlikte bankaların da promosyon tutarları güncellendi. İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 31 Ocak tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan emekli müşterilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon kampanyasından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.





İş Bankası güncel promosyon kampanyası kapsamında 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında emekli maaşı alalara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ocak ayında emekli vatandaşların maaşlarına yüzde 42.6 oranında, Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Yapılan maaş zamları sonrasında bankaların promosyon tutarları da güncellenmeye başladı. Bankaların emekli promosyon kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri bankaların resmi internet sitelerinden ya da banka şubelerine giderek öğrenebilirsiniz.