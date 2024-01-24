İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek

Gerek kadrolu gerekse de taşeronu yakından ilgilen zam haberi geçtiğimiz gün sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu. Asgari ücret zammının açıklanması sonrasında tüm çalışanlar yeni yıl zamlarını merak ederken, yeni sahip olunacak haklar ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Belediye zamları gün gün duyurulmaya devam ediyor. Belediyeler için düzenlenen toplu iş sözleşmelerinde sendikalar çalışanların haklarını korumak amacıyla tavan zam için çabalarken, karşı taraf ise orta yolu bulmak adına anlaşmaya varmak istiyor. Gün gün yeni belediyelerin zam oranları yakından takip ediliyor. Kendi çalıştığı belediye zammını merakla araştıran işçi, öncü zam olabileceği gerekçesiyle diğer belediyelerin açıklamalarını da yakından takip ediyor.





BELEDİYE ZAMLARI 2024

Son dakika olarak duyurulan yeni bir zam haberinde gerek kadrolu gerekse de çalışanı yakından ilgilendirecek mevcut. Isparta Belediyesi’nde çalışan kadrolu ve taşeron işçiyi ilgilendiren toplantı sonrasında maaşlara yüzde 76 zam yapıldığı açıklanırken yapılan zammın haricinde sosyal desteklere de artış getirildiği belirtildi.





BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 4 YEVMİYE HEDİYE

Kadrolu çalışana yapılan zam yanında taşeron işçiye de yapılan zam kapsamında en düşük yevmiyesi 670,72 TL'den 1.039,62 TL'ye yükseltildi. Kadrolu çalışana ise her ay 4 yevmiye eklemesi yapılacağı müjdesi verilirken en düşük maaşın 30 bin liraya yükseltildiği belirtildi. İşçi zammının yanı sıra sosyal desteklere de zam uygulandığı vurgusu yapıldı. Yakacak, yemek ve çocuk yardımlarını da arttırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evlenecek gençler için sağlanan desteklere de yüzde 100 oranınd azam yapıldığını sözlerine eklerken, Sosyal haklardaki ortalama artışın da yüzde 202,93'e ulaştığını söyledi.