İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İŞKUR tarafından kadın istihdamının sağlanması ve yaygınlaşması adına yeni programlar ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Kadınların kendi gücünü sağlayabilmesi hayat karşısında dik durabilmesi adına başlatılan programlar ile alakalı İŞKUR’dan yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), kadın istihdamını artırmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile iş verenlere kadın işçi çalıştırmaları için önemli teşvikler verileceği belirtilmiş bulunuyor.

Kadınların nitelik iş gücüne hakim olmaları adına başlatılan İŞKUR kadın istihdamı programı ile kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmaları hedefleniyor.

İŞKUR’dan İşverenlere istihdam teklifi

İŞKUR tarafından başlatılan KİPAP projesi kapsamında işverenlere kadın işçi alması karşılığında 25.000 TL'ye kadar prim vergi ve ücret desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. İŞKUR tarafından sunulan bu teklif ile işverenlerin maddi anlamda yükünün azaltılacağı belirtilirken kadın istihdamı kolaylanması hedefleniyor. İşverene sağlanan desteği yanı sıra kadın işçiye de 0-66 ay arasında çocuğu olması durumunda 3000 TL çocuk bakım desteği verilirken kadınların iş ve aile hayatına kolay adapte olmasının önü açılmış bulunuyor.





Bir süredir devam eden proje sayesinde kadınlara üretim sektöründe çalışma olanağı sağlanırken ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi de hedefleniyor. Kadınların iş gücüne dahil olması durumu ise toplumsal eşitliğin ön planda olduğunu ortaya çıkarmış bulunuyor.

Işverenler için başvuru şartları

KİPAP projesi kapsamında işverenlerin belirli şartları taşıması zorunluluğu mevcut. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve en az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenler İŞKUR'a kayıtlı olmaları durumunda projeden faydalanabileceği belirtiliyor. Öte yandan çalıştırdıkları sigortalı sayısının %10'una kadar kadın işçi talebinde bulunabilen işverenin iş gücünün arttırılması da hedefleniyor.

İşe alınacak olan işçilerin 2 katı süreyle istihdam taahhüdünde bulunması gerekliliği mevcut olan işverenlerin bu taahhüdü imzalaması ile birlikte iş yerinde kadın çalışanların kalıcı istihdamı da sağlanmış oluyor.





Pozitif ayrımcılık projesi ile kadın işsizliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Projeden faydalanmak isteyen kadın işçilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartını yanı sıra 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor. İŞKUR'a kaydı olması zorunluluğu mevcut iken başvuru yaptıkları iş yerinde daha önce çalışmamış olması şartı bulunuyor.

KİPAP Projesi başvuru süreci

İstihdam desteğinden faydalanmak isteyen işverenin İŞKUR'a başvuru yapması zorunluluğu mevcut. Talep dilekçesi, banka hesap bilgileri ve katılımcılara yapılan ücret ödemelerinin belgelerinin İŞKUR'a teslim edilmesi zorunluluğu mevcut iken İŞKUR tarafından başlatılan başvuru süreci kapsamında onay alan işverenler bu destekten faydalanabiliyor. Maksimum 3 ay süre ile devam edecek olan projede işe alınan kadınların sigorta primleri gibi giderleri de karşılanıyor