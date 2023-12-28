Kamu bankaları şaha kalktı! Bunu yapanlara anında 5000 TL ödeme veriyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan 5 bin TL krediler için başvurular başlarken tek şart banka müşterisi olmak gerekiyor. İhtiyaçlara göre değişkenlik gösteren ve ödeme kolaylığı sağlanan kredi detayları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ

Ziraat Bankası, müşterilerine 5 bin TL kredi imkanı sunarken başvuruların başladığını duyurdu. Şubelere giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvurular yapılmaktadır. Onay gelmesi durumunda krediler hesaplarda yerini alacak.





VAKIFBANK KREDİ

Geniş şube ağı olan ve farklı kampanyalar sunan Vakıfbank, şubeler üzerinden kredi başvurularını açtı. Kredi notunuz ve gelir durumunu değerlendirilmesiyle başvurular sonuçlanabilecek.

HALKBANK 5000 TL KREDİ

Müşteri odaklı hizmet veren Halkbank, 5000 TL kredi başvurusu için şubeler ya da internet bankacılığından işlemlerin yapılabileceğini açıkladı. Başvurun incelenmesi üzerine onay durumunda krediler hazırlanarak hesaplarda yerini alır.