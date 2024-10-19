Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Emekli çalışan fark etmeksizin hayat koşullarının zorlaşmasından mütevellit maaşların yanı sıra sunulan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Alışveriş yapmak isteyen ancak cebinde sayılı nakdi olan vatandaş, ya daha fazla almak ya da indirimli almak adına bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor Bankalar da müşteri kaybetmemek ya da yeni müşteri portföyünü arttırmak adına ay ay kampanya revizesine gidiyor. Markalarla yapılan anlaşmalar kapsamında düzenlenen kampanyalarda belirli şartları sağlayan müşteri geri iade fırsatından faydalanıyor.

Ay ay yeni kampanya revizesine giden Ziraat Bankası Ekim ayı kampanyaları ile de dikkatleri üzerine topluyor. Ziraat Bankası, emeklileri ve alışveriş tutkunlarını sevindirecek bir kampanya duyurdu. Metro Mağazaları’nda yapılan alışverişlerde 500 TL’ye varan geri iade fırsatını açıklayan banka, bu kampanyada ilk şatın katılım zorunluluğu olduğunu belirtmiş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI METRO MARKET EKİM KAMPANYASI





Ziraat Bankası'nın açıkladığı kampanya 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart ile Metro Mağazaları’ndan yapılan gıda dışı alışverişlerde, tek seferde 3.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler 300 TL, 5.000 TL ve üzeri harcama yapanlar ise tam 500 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Banka tarafından yapılan uyarıda kampanyaya dahil olma zorunluluğu mevcut iken SMS ile, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile kampanyaya dahil olunabileceği belrtilmiş bulunuyor. Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr adresinden veya “METRO” yazarak 4757’ye SMS göndererek kampanyadan faydalanılabilinecek.

Ziraat Bankası ve Metro market işbirliği ile başlayan bu kampanyadan kazanılan Bankkart Liralar, 7 Kasım 2024 tarihinde yüklenip, 7 Aralık 2024 tarihine kadar yalnızca Metro Mağazaları’nda kullanılabilecek.