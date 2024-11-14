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Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Yapılan değerlendirmede Ekim ayında otomobil satışlarında yaşanan düşüş, markaları yeni kampanya sunmaya ittiği gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:09
Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Yapılan değerlendirmede Ekim ayında otomobil satışlarında yaşanan düşüş, markaları yeni kampanya sunmaya ittiği gözler önüne serdi. Öyle ki sıfır araç kampanyaları Kasım ayı açıklamaları tüm dikkatleri üzerine toplayacak türden olurken, bu kapsamda 500.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanları açıklanmış bulunuyor. Yıl sonuna yaklaşırken, stoklarını eritmek isteyen markalar, çeşitli kampanyalarını sunmaya devam ediyor. 500 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunan markalar, rekabeti kızıştırarak otomobil hayali kuran müşterilere adeta ön ayak oluyor.  

2023 yılı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ekim döneminde yalnızca yüzde 1,2 oranında azalarak 948 bin adedin altında kaldığı sektör kaynakları tarafından açıklandı. Ancak otomobil satışlarının geçtiğimiz seneye göre de 0.2’lik artış sergilediği gözler önüne serildi. Ekim ayında yaşanan bu düşüşün akabinde, marka ve bayiler, alıcılarına çeşitli kampanyalarla destek olmayı sağlarken, tercih edilebilirliğin de artması hedefleniyor.  

500.000 TL’YE VARAN SIFIR FAİZLİ KREDİ 

Ekim ayı akabinde bir çok marka kampanyalarının kapsamını genişletirken, sunulan kredi fırsatlarında da tutarlar arttırıldı. 500 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi fırsatları ise tüm dikkatleri üzerine topladı.  

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

TOYOTA KASIM AYI İNDİRİMLERİ 

TOYOTA tarafından KAsım ayı için cazip bir kampanya açıklandı. popüler model Corolla'da 200 bin TL’ye varan indirim açıklaması yapılırken, RAV4 Hybrid modelinde ise indirim tutarı 250 bin TL’ye kadar ödeniyor. Öte yandan 60 ay vadeye kadar yüzde 100 kredi fırsatı sunulduğu da ifade edilmiş bulunuyor.  

NİSSAN KASIM AYI KAMPANYASI 

Nissan, Kasım ayında Qashqai ve Juke modellerinde peşin alımlara özel kampanya hazırladıklarını açıkladı. Qashqai modeli için 200 bin TL’ye varan indirimler ve Juke’un Tekna versiyonu için 100 bin TL’lik dev kampanya dikkatleri üzerine topluyor.  

Kasım ayında MG, Kia, Ford ve çinli marka Jaeoo gibi firmalar, sıfır faizli kredilerle alıcıları tarafından tercih edilmek istiyor. Ford, Focus aracından 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi açıklarken, ticari amaçlı alımlarda 500.000 TL faizsiz kredi verileceği belirtilmiş bulunuyor. Kia, Niro için 250 bin TL sıfır faizli kredi imkanını açıklamış bulunuyor.  


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