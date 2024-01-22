Kenarda köşede altın biriktirenler oh çekecek! Bu kadarı akıllara bile gelmezdi

Altın çağı müjdesini Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş paylaştı ve altın sahiplerini zenginleşme potansiyeli konusunda uyarmaktan çekinmedi. Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Memiş, "Telaşa kapılmadan bekleyin, altın zirveye ulaşacak" ifadesini kullandı. 2023'ün son aylarında yeşile dönen altın fiyatları, 2024'ün başında da yükselişini sürdürdü. Altın değerini artıran İslam Memiş, ons altındaki yüzde 1.34'lük artışı vurgulayarak, "Bu hafta altın almak isteyenler için fırsatlar var; perşembe gününden sonra yeni bir fiyatlandırma süreci başlayacak. Perşembe gününe kadar alım işlemlerini tamamlamak önemli" dedi.

İslam Memiş, şu an ons altının haftayı yüzde 1.34'lük artışla tamamladığını ifade ediyor. Altının şu anda 2 bin 55 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Bu hafta 2017 dolar seviyesine kadar geriledi. Perşembe gününe kadar bu alım sürecini bitirin" uyarısında bulunuyor.





ABD enflasyon verisinin ardından yaşanan düşüşleri "sahte" düşüşler olarak değerlendiren Memiş, altının hızlı bir toparlanma ile 2055 dolar seviyesine kadar yükseldiğini söylüyor. Memiş, "Bu alım işlemlerini tamamlayın, yeni bir trend başlıyor" diyor. Altın, gümüş, euro ve sterlinde kısmi düzeltme hareketlerinin olacağını ancak düşüş beklentisinin bulunmadığını ifade ederek, yatırımcılara 3 ay boyunca yükseliş trendine yavaşça alışmalarını öneriyor

Gram altın konusunda İslam Memiş, özellikle 2050-2070 lira aralığında dengelenen bir gram altının olduğunu söylüyor. Ons altında bir düşüş yaşanmasına rağmen, doların güçlü duruşunu koruduğu için gram altının 2050 lira seviyesinin altında seyretmediğini ifade ediyor. Memiş, gram altında 2090 lira direncini beklediğini ve bu seviyenin test edilmesinin ardından yılın ilk çeyreğinde 2150-2200 lira seviyelerini görmeyi öngörüyor.

İslam Memiş, "Bu yıl için 3000 lira tahminimiz gerçekleşecek. Yükseliş devam edecek; satış için acele etmeyin. Hem döviz kurlarında hem de emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam edecek" diyerek altın piyasasındaki yatırımcılara yol göstermeye devam ediyor.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!