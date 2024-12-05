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Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Sabah saatlerinde açıklanan ve Resmi Gazete'de onaylanan yeni vergi düzenlemesine göre, konum paylaşımı ile alakalı kurallar alındığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:27
Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Sabah saatlerinde açıklanan ve Resmi Gazete'de onaylanan yeni vergi düzenlemesine göre, konum paylaşımı ile alakalı kurallar alındığı açıklandı. Yeni yasa ile birlikte, işletmelerin haritalı adres bilgilerini (konum) paylaşabilmeleri için artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin almaları ve belirli bir ücret ödemeleri gerekecek. Yeni düzenlemenin, hem işletmelere hem de bireysel kullanıcılara yeni yükümlülükler getireceği tahmin ediliyor. 

KONUM AÇACAKLARA İZİN BELGESİ ÜCRETİ ARTIYOR

Yeni yasa ile birlikte gelen en dikkat çekici değişikliklerden biri izin bedellerinin yükseltilmesi olarak belirlenirken, İzin bedelleri, gerçek kişiler ve yerli tüzel kişiler için yıllık 1.750 TL olarak belirtilmiş bulunuyor. Yabancılar için bu tutar, süre ve katsayıya göre daha yüksek olabilecek iken ödeme yapılmaması durumunda başvurunun geçersiz sayılacağı ve izin alınamayacağı bilgisi de yer alıyor. Yapılan açıklamada yabancı işletmelerin izin ücreti, 1.250 katsayısı ile süre katsayısının çarpımı sonucu hesaplanacağı ifade edildi.

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

İZİNSİZ KONUM PAYLAŞIMINA REKOR CEZA

Bakanlık izni olmadan coğrafi veri paylaşımında bulunanlar için ciddi yaptırımlar getirileceği kuralının yer aldığı yeni yasada idari para cezaları, Türk vatandaşları ve yerli şirketler için yıllık en yüksek izin bedeli kadar, yabancılar için ise bu bedelinin iki katı kadar olabilecek. 

Coğrafi verilerin güvenliğini sağlamak, izinsiz kullanımları engellemek ve bu verilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bu yeni düzenlemede belediyelere de büyük görevlerin düşeceği belirtildi. Bu sayede belediyeler de coğrafi veri yönetimi konusunda daha fazla sorumluluk üstlenecek. Belediyeler tarafından oluşturulacak akıllı şehir uygulamalarında kullanılan sensörler, Bakanlıkça oluşturulacak elektronik sisteme kaydedilecek.




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