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Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş, ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sundu. 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredisi için en uygun faiz oranları

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:46
Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

Türkiye’de konut kredisi faiz oranları, yüksek enflasyonun etkisiyle artış göstermişken, son günlerde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararıyla birlikte gerilemeye başladı. Bu durum, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişi için yeni bir umut doğurdu. Özellikle 2 milyon TL'lik konut kredisi almak isteyenler için farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları merak konusu haline geldi.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını %3'ün altına çekmesi, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Özellikle 120 ay vade ile alınacak konut kredilerinde, farklı bankaların sunduğu faiz oranları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Peki, hangi banka en düşük faizli konut kredisini sunuyor? İşte güncel faiz oranları ve detaylar:

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

AKBANK: İLK EVİM KONUT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: %3,02
  • Aylık Taksit: 62.149,24 TL
  • Toplam Ödeme: 7.482.528 TL

Akbank, 2 milyon TL konut kredisi için en düşük faiz oranını sunarak dikkat çekiyor. Aylık taksit tutarları da oldukça uygun.

İŞ BANKASI: EV KREDİSİ

  • Faiz Oranı: %3,15
  • Aylık Taksit: 64.561,96 TL
  • Toplam Ödeme: 7.772.995 TL

İş Bankası, sunduğu avantajlarla birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Ancak faiz oranı Akbank’a göre biraz daha yüksek.

ING: KONUT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: %3,19
  • Aylık Taksit: 65.308,18 TL
  • Toplam Ödeme: 7.857.101 TL

ING Bank, rekabetçi faiz oranları ile dikkat çekiyor. Aylık taksitler de oldukça makul seviyelerde.

VAKIF KATILIM: KONUT FİNANSMANI

  • Kâr Payı Oranı: %3,04
  • Aylık Taksit: 62.519,14 TL
  • Toplam Ödeme: 7.522.196 TL

Vakıf Katılım, Kâr Payı oranları ile birlikte uygun aylık taksitler sunuyor.

GARANTİ BBVA: KONUT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: %3,06
  • Aylık Taksit: 62.889,51 TL
  • Toplam Ödeme: 7.571.535 TL

Garanti BBVA da oldukça rekabetçi bir faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

KUVEYT TÜRK: KONUT FİNANSMANI

  • Kâr Payı Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 63.445,96 TL
  • Toplam Ödeme: 7.632.966 TL

Kuveyt Türk, sunduğu faiz oranlarıyla ev almak isteyenler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

TÜRKİYE FİNANS: KONUT FİNANSMANI

  • Kâr Payı Oranı: %3,25
  • Aylık Taksit: 66.430,74 TL
  • Toplam Ödeme: 7.988.748 TL

Türkiye Finans, biraz daha yüksek bir kâr payı ile konut kredisi sunuyor. Ancak, yine de makul bir alternatif.

DİĞER BANKALARIN KREDİLERİ

Alternatif Bank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank, Anadolubank ve Şekerbank gibi diğer bankaların sunduğu konut kredileri de oldukça dikkat çekici.

  • Alternatif Bank:

    • Faiz Oranı: %2,97
    • Aylık Taksit: 61.226,65 TL
    • Toplam Ödeme: 7.365.498 TL

  • Ziraat Bankası:

    • Faiz Oranı: %3,09
    • Aylık Taksit: 63.445,96 TL
    • Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

  • VakıfBank:

    • Faiz Oranı: %3,30
    • Aylık Taksit: 67.369,06 TL
    • Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

  • Halkbank:

    • Faiz Oranı: %3,40
    • Aylık Taksit: 69.253,07 TL
    • Toplam Ödeme: 8.332.928 TL

  • DenizBank:

    • Faiz Oranı: %4,21
    • Aylık Taksit: 84.801,56 TL
    • Toplam Ödeme: 10.193.146 TL

  • Anadolubank:

    • Faiz Oranı: %4,91
    • Aylık Taksit: 98.512,94 TL
    • Toplam Ödeme: 11.838.402 TL

  • Ziraat Katılım:

    • Kâr Payı Oranı: %5,50
    • Aylık Taksit: 110.178,57 TL
    • Toplam Ödeme: 13.236.993 TL

  • Şekerbank:

    • Faiz Oranı: %5,89
    • Aylık Taksit: 117.922,74 TL
    • Toplam Ödeme: 14.170.288 TL

Konut kredisi almak isteyenler için faiz oranları ve aylık taksitler önemli bir karar faktörü olmaya devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabet, tüketicilere avantajlı fırsatlar sunmakta. Özellikle 2 milyon TL’lik konut kredisi için en uygun seçeneği değerlendirmek, ilerleyen günlerde ev sahibi olmak isteyenler için oldukça kritik bir süreç olacak. 

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