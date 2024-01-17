Kripto yatırımcılarına korkutan uyarı! Bu detaydan henüz kimsenin haberi yoktu

Kripto para yatırımı yaoanlara önemli uyarı! Tüm detaylar haberimizde.

Kripto yatırımcılarına korkutan uyarı! Bu detaydan henüz kimsenin haberi yoktu
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Kripto para yatırımlarınız riskli olabilir! Bu uyarıları dikkate alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARINA UYARI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları ile ilgili kararı heyecanla bekleniyordu. SEC Başkanı Gary Gensler yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Sosyal medya hesabından uyarılarını paylaşan Gensler kripto para yatırımları ya da hizmeti sunanların federal menkul kıymet yasaları dahil bazı yasalara uygun olmayabileceğini, kripto para varlık menkul kıymetlerine yatırım yapan kişilerin yatırımlarıyla bağlantılı öenmli bilgi ve diğer önemli korumalardan mahrum olabileceğini belirtti. Gensler, yatırımların riskli olabileceğini ve sürekli değişken olduğu için büyük platform ve kripto para varlığının iflas ettiğini de söyledi. 

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Kripto para yatırımcılarının risklerinin devam ettiğini ve dolandırıcıların bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmek için uğraştığını da söyledi. Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Garysclae Investmens, Invesco, Bitcoin EFT'si için SEC başvurusu yapan firmalardandı. EFT talepleri çok yoğun olsa da bu konuda risk olduğu için temkinli davranılıyordu. ABD Federal Mahkemesi geçtiğimiz sene Ağustos ayında SEC'in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in EFT başvurusunun reddedilmesinin hatalı olduğunu söyleyerek kararı bozmuştu. EFT'nin onaylanacağı ile ilgili birçok iddia dolaşması Bitcoin fiyatlarının artmasını sağlasa da Nasfae, Chicago Opsiyon Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası gibi büyük borsalarda EFT ile ilgili görüşmeler devam ediyordu. EFT başvurusu yapan şirketlerin ücret bilgilerini de güncellenerek dosyaya sunmuş olmaları yakın zamanda kararın çıkmasına bağlandı. 

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