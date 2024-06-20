Meclis'te onaylandı! Emekliye seyyanen zam kulisi ortaya çıktı! Refah+ seyyanen artış geliyor

Emekli maaşları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz ayına girilmesine ramak kala 3 Tem muz da açıklanacak enflasyon farkı da belirleyici faktör olarak takip ediliyor. Emekli zammında refah payı şaibesi devam ederken; ortaya atılan iddialarda emekliye Taban maaş + enflasyon farkı + refah payı + seyyanen ödeme formülü devreye girmiş bulunuyor. Seçim öncesinde ek zam talebi artan emeklinin sesi duyulsa da uygulamaya bütçe gereği geçilememiş ve zammın Temmuz ayında olacağı söylenmişti. Öyle ki Bakan Şimşek tarafından asgari ücrete zam yapılmayacağı ve tamamen emekliye odaklanılacağı belirtilmişti.

Ocak ayında yüzde49,25 zam alan emeklinin Temmuz zammındaki oranınınne olacağı en çok merak edilen konular arasında. Temmuz ayı maaşları emekliye zamlı olarak ödenecek. Emekliye yapılacak olan zam ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamlarına ek olarak ilaveten 3 kategoride zam eklentisi gündemde. Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisi sonrasında netliğini kazanacak.





Uzman Ekonomist Faruk Erdem'in açıklamalarına göre Haziran ayı Enflasyonun açıklanması sonrasında 5 aylık enflasyon oranı olan %22.72'nin üzerine ilave edilecek. Oran memur ve memur emeklisi ile birlikte emekli için de enflasyon farkının yüzdesini ortaya çıkartacak. 6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 25'e kadar ulaşırken kesin veri 3 Temmuz'da şekillenecek. Emekliye enflasyona ek olarak birçok zam formülü mevcut. Farklı kişilerden farklı hesaplamalara bakıldığında 4 farklı artışın uygulanacağı tahminleri sunulmuş bulunuyor.

İlk zam enflasyon oranı

Emeklinin taban maaşına uygulanacak olan ilk zam 6 aylık enflasyon farkı olarak biliniyor. Emekli bu kapsamda 6 aylık enflasyon kadar artışa hak sahibi olacak. Memura ise Temmuz'da %10 oranında Toplu sözleşme farkı eklenecek.

Emekliye refah Payı

Son yıllarda enflasyona ek olarak emekliye refah Payı ilavesi yapılıyor. Aynı uygulamanın Temmuz ayında da devreye alınabileceği konuşuluyor. Son olarak Ocak ayında yüzde 11 civarında refah Payı alan emeklinin zam oranı %49,25'e yükselmişti. Genel olarak bakıldığında %10 ile 15 arasında refah Payı uygulaması devreye sokulurken, aynı uygulama kapsamında zam oranının yüzde 35-40 arasında değişkenlik gösterebileceği tahmin ediliyor





Taban maaş zammı

Özellikle pandemi akabinde emekliler için taban maaş uygulaması süre gelirken bu kapsamda hazine tarafından emekli maaşı belirlenen tutara eşitleniyor. Bu uygulama ile maaşı 10.000 liranın altında olan emekli, düzenleme sayesinde maaşı 10.000 lira tamamlanıyor

En düşük emekli maaşı zammı

Ocak ayı öncesinde 7.500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı, taban maaş zammı ile birlikte 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda ₺10.000 altında maaş alan tüm emeklinin maaşı seyyanen eklenti ile birlikte 10.000 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayındaki zamda taban maaş tekrardan şekillenecek. 6 aylık enflasyona ek olarak refah payının da dahil edileceği tahmin edilirken Böylece 15 bin liraya kadar taban maaşa ulaşabilecek

Emekliye seyyanen zam

Taban maaşı tekrardan belirlenmesi sonrasında seyyanen ödemenin devreye alınacağı biliniyor. Çünkü yapılan artışlar kök aylığa yapılırken en düşük maaş alan emeklinin taban maaşının artmaması durumunda 0 tehlikesi ortaya çıkmış bulunuyor. Bu kapsamda kök aylıklara seyyanen zam yapılması planlanıyor