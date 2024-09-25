Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

Memur ve memur emeklileri, Ocak 2025'te yapılacak zamla birlikte maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Ocak ayında sadece maaşlar zamlanmayacak; memurların her ay aldığı aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyeleri de artış gösterecek. Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisi, yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurların maaşlarına, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam yapılacak ve 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım kadar fark verilecek.

MEMURUN MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

2024 yılının ilk iki aylık enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2.47 olarak gerçekleşti. Bu iki ayın toplam enflasyon oranı yüzde 5.78'e ulaştı. Memurların alacakları enflasyon farkı için gözler yılın kalan dört ayının enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Memurların Ocak zammına dair farklı kurumlar tarafından beş tahmin yapıldı. Bu tahminler, memur maaşlarına ve ek ödemelere şöyle yansıyacak:

1. ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) TAHMİNİ

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 41.5

Yüzde 41.5 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 13.44

Yüzde 13.44 Memur Zam Oranı: Yüzde 9.31 (3.13 enflasyon farkı dahil)

Yüzde 9.31 (3.13 enflasyon farkı dahil) En Düşük Memur Maaşı: 42.855 TL (Aile yardımı dahil)

42.855 TL (Aile yardımı dahil) En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 19.225 TL

OVP tahminine göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 2.063 TL’den 2.255 TL’ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 453,90 TL’den 496,16 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 226,95 TL’den 248,08 TL’ye çıkacak. Sendikalı memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi de 641,81 TL’den 701 TL’ye yükselecek.

2. PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 43.14

Yüzde 43.14 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.76

Yüzde 14.76 Memur Zam Oranı: Yüzde 10.59 (4.33 enflasyon farkı dahil)

Yüzde 10.59 (4.33 enflasyon farkı dahil) En Düşük Memur Maaşı: 43.357 TL (Aile yardımı dahil)

43.357 TL (Aile yardımı dahil) En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 19.450 TL

Bu tahmine göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 2.281 TL’ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 501,97 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 250,98 TL’ye çıkacak. Toplu sözleşme ikramiyesi ise 709 TL olacak.

3. AA FİNANS ANKETİ

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 42.84

Yüzde 42.84 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.52

Yüzde 14.52 Memur Zam Oranı: Yüzde 10.36 (4.11 enflasyon farkı dahil)

Yüzde 10.36 (4.11 enflasyon farkı dahil) En Düşük Memur Maaşı: 43.267 TL (Aile yardımı dahil)

43.267 TL (Aile yardımı dahil) En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 19.410 TL

Ankete göre, eş yardımı 2.277 TL’ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 500,92 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı 250,46 TL’ye, toplu sözleşme ikramiyesi ise 708 TL’ye çıkacak.

4. REUTERS ANKETİ

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 42.95

Yüzde 42.95 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.60

Yüzde 14.60 Memur Zam Oranı: Yüzde 10.43 (4.18 enflasyon farkı dahil)

Yüzde 10.43 (4.18 enflasyon farkı dahil) En Düşük Memur Maaşı: 43.294 TL (Aile yardımı dahil)

43.294 TL (Aile yardımı dahil) En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 19.422 TL

Bu tahmine göre, eş yardımı 2.278 TL’ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 501,24 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 250,62 TL’ye çıkacak. Toplu sözleşme ikramiyesi 708 TL olacak.

5. FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ (FKB) TAHMİNİ

2024 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 49.39

Yüzde 49.39 İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 19.77

Yüzde 19.77 Memur Zam Oranı: Yüzde 15.41 (8.88 enflasyon farkı dahil)

Yüzde 15.41 (8.88 enflasyon farkı dahil) En Düşük Memur Maaşı: 45.247 TL (Aile yardımı dahil)

45.247 TL (Aile yardımı dahil) En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 20.298 TL

Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı 2.381 TL, 0-6 yaş çocuk yardımı 523,85 TL, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 261,92 TL olacak. Toplu sözleşme ikramiyesi de 740 TL seviyesine çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Şube Müdürü (Üni. Mezunu): Mevcut maaş 59.467 TL, yüzde 9.31 zamla 65.003 TL’ye yükselecek.

Mevcut maaş 59.467 TL, yüzde 9.31 zamla 65.003 TL’ye yükselecek. Memur (Üni. Mezunu): Mevcut maaş 40.817 TL, yüzde 10.59 zamla 45.139 TL olacak.

Mevcut maaş 40.817 TL, yüzde 10.59 zamla 45.139 TL olacak. Uzman Öğretmen: Mevcut maaş 52.568 TL, yüzde 15.41 zamla 60.668 TL’ye çıkacak.

Mevcut maaş 52.568 TL, yüzde 15.41 zamla 60.668 TL’ye çıkacak. Öğretmen: Mevcut maaş 47.433 TL, yüzde 10.36 zamla 52.347 TL olacak.

Mevcut maaş 47.433 TL, yüzde 10.36 zamla 52.347 TL olacak. Polis Memuru: Mevcut maaş 52.816 TL, yüzde 10.59 zamla 58.409 TL’ye yükselecek.

Mevcut maaş 52.816 TL, yüzde 10.59 zamla 58.409 TL’ye yükselecek. Uzman Doktor: Mevcut maaş 97.836 TL, yüzde 15.41 zamla 112.912 TL olacak.

Mevcut maaş 97.836 TL, yüzde 15.41 zamla 112.912 TL olacak. Hemşire (Üni. Mezunu): Mevcut maaş 47.909 TL, yüzde 10.43 zamla 52.905 TL’ye yükselecek.

Mevcut maaş 47.909 TL, yüzde 10.43 zamla 52.905 TL’ye yükselecek. Mühendis: Mevcut maaş 60.663 TL, yüzde 9.31 zamla 66.310 TL olacak.

AİLE YARDIMLARI VE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTIYOR

Ocak 2025 zammıyla birlikte, memurlara verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyeleri de artış gösterecek. Mevcut ödemeler, enflasyon farkı ve toplu zam oranlarına göre yukarıda belirtilen seviyelere çıkacak. Memurlar, yeni yıla artan maaşlar ve ek ödemelerle daha rahat bir başlangıç yapacak.