Memur ve emekliyi kahredecek gelişme! Tam bayram öncesi cepler boş kalacak

Ramazan Bayramı;'na 9 gün kaldı. Bayrama sayılı günler kala gerek emekli gerekse de memur kesim maaşlarını bayramdan önce alabileceği konusunda açıklamayı merakla beklemekte iken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gerek memur, gerek emekli, gerekse de sözleşmeli personel Nisan ayı maaş ödemelerini bayramdan önce hesaplarında görüp göremeyeceği konusunu merakla araştırırken konu ile alakalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ilk açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama kapsamında Memurlara nisan ayında ödenecek olan maaşların her ay olduğu gibi Ayın 15'inde sağlanacağı belirtildi.





Bakanlıktan yapılan açıklama kapsamında Ramazan Bayramı tatilinin 9 Nisan Salı günü başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceği bildirilirken, 9 Nisan Salı günü yarım gün olacak bir şekilde idari izin hesaplaması yapılacağı da açıklandı.



Bakanlıktan son dakika yapılan resmi açıklamada Bayram sebebiyle maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan'a kadar tamamlanması gerekliliği mevcut. Maaşların bayramdan önce yatırılma durumunun söz konusu olmadığını belirten bakanlık, 15 Nisan 2024 pazar günü hesaplara aktarılacağını belirtti