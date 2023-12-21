Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi

TCMB Aralık ayı politika faizi kararı açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında varılan sonuçtan kredi kartı faizlerinin ne derecede etkileneceği merak edilirken, Merkez Bankası'ndan son dakika kredi kartı faizleri açıklaması geldi.

Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık ayı politika faizi konusunda kararf bugün saat 14.00 itibari ile açıklandı. Haziran ayından bu yana süregelen artış kararı Aralık ayı içinde geçerli olduğu belirtildi. Bu kapsamda kredi kullanacak olan ve kredi kartı borcu olan vatandaş, borçlarınin geri ödemesi konusunda faiz oranlarındaki son dakika değişikliğe gözlerini çevirdi. Merkez Bankası tarafından herkesin merak ettiği konu  kredi kartı faiz oranları ile alakalı son dakika açıklama geldi. Merkez Bankası tarafından Aralık ayı politika faizinde artırım kararına gidilirken, kredi kartı faiz oranları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. 

2023 senesinin son repo faiz açıklaması saat 14.00'te yapıldı. Faiz artırım kararı sonrasında gözler kredi kartı faizlerine çevrilmişken, vatandaşın lehine bir kararın altı çizildi. 

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KREDİ KARTI FAİZLERİ ARTACAK MI?

Kredi kartı faiz oranları ile alakalı açıklamasını sunan Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarını ve işyeri azami faiz oranlarını sabit tutma, yükseltmeme kararı verdi. Yapılan bu açıklama ile birlikte kredi kartı faizlerinin, TCMB politika faizinden etkilenmeyeceği ortaya çıktı. 

Son 6 ayda politika faizlerinin artması geleneği Aralık ayında da değişmedi. 250 baz puan faiz artırım kararı verilirken, geçtiğimiz ay yüzde 40'a çıkan oran Aralık ayı itibari ile yüzde 42.5'a yükselmiş oldu. Yapılan açıklama ile birlikte vatandaş, bu artırımın kredi kartı faiz oranlarına da etki edeceğini düşünürken, yapılan açıklama vatandaşın yüreğine su serpti. 

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TCMB tarafından yapılan kredi kartı faiz açıklaması ile alakalı olarak, kredi kartı faizlerinde 3.11 üst sınır olarak belirlendiği ve bunun altındaki oranlar için de düzenleme yapılmadığı belirtildi. Üye işyerleri azami komisyon tutarları ve kredi kartı azami faizleri konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği Aralık ayı toplantı sonuçlarında imzalandı. 

2023'ÜN SON FAİZ KARARI

TCMB Haziran ayndan bu yana faiz artırım kararı ile birlikte TL'nin değerini arttırmayı hedefliyor. KKM'lerden çıkışın hızlanması adına da atılan bu adım, belli bir süre kredi ve kredi kartı faizlerini etkilerken, en son geçtiğimiz ay verilen kredi kartı ve kredi faizlerindekş artırım kararının OCak ayından itibaren geçerli olduğu belirtilmişti. Aralık ayı politika faizinden ise kredi kartları faizleri etkilenmeyecek

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