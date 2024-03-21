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Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası Borsa İstanbul günü yükselişle kapadı

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararı Borsa İstanbul'da yükselişe neden oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazanarak 9.140,70 puandan tamamladı

Yayın Tarihi: 21.03.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:56
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası Borsa İstanbul günü yükselişle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı kararıyla birlikte yükselişe geçti. Günü yüzde 2,07'lik bir değer kazancıyla tamamladı ve 9.140,70 puandan kapandı.

Başlangıçta, BIST 100 endeksi yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan güne başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 artış gösterdi. Madencilik endeksi yüzde 1,28 artarken, tekstil endeksi yüzde 0,93 oranında düştü.

Günün İlk Yarısında Yükseliş Devam Etti

Günün ilk yarısında da yükseliş eğilimi devam etti. BIST 100 endeksi yüzde 1,58'lik bir artışla 9.096,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,06 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış gösterdi. Metal eşya makina endeksi yüzde 2,80 yükselirken, tekstil deri endeksi yüzde 0,93 oranında düştü.

Bankacılık Endeksinde Hızlı Yükseliş

TCMB'nin faiz kararının ardından bankacılık endeksi özellikle hızlı bir yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi yüzde 2'nin üzerine çıkarken, bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 4'lük bir artış yaşadı.

Endeks, günü 9020 - 9150 bant aralığında hareket ederek tamamladı. Saat 16.13 itibarıyla endeks, yüzde 2,02'lik bir artışla 9135 puanda bulundu.

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