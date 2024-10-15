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Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’dan önce aylarca artan politika faizi bir süredir stabil seyrediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:24
Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’dan önce aylarca artan politika faizi bir süredir stabil seyrediyor. Enflasyonda yavaşlama dönemine girdiğimiz şu dönemde TCMB tarafından açıklanan politika faizleri mevduat faizlerini de yakından ilgilendiriyor. Karahan tarafından yapılan açıklama akabinde, faiz indirimi beklentilerinin 2025 yılına ertelendiği ortaya çıkarken, bu durum mevduat hesabı olan vatandaşı sevindireceğe benziyor. Politika faizinin artışı ile artan mevduat faizleri, politika faizlerinin sabit kalması ile de yükselebiliyor. Hal bu iken devreye giren banlalar, bankaya nakit akışı için çeşitli kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu kapsamda özellikle de yüzde 54’e kadar uzanan faizler dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon verileri ve sıkı para politikası, yatırımcıların mevduatlara olan ilgisini daha da artırırken, kazanç kapısının 2025’te düşen faizler ile kapanabileceği ifade ediliyor.  

Son dönemde bankalar, rekabeti artırmak amacıyla sundukları faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken, Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 54’e kadar çıkarmış bulunuyor. Mevcut müşterilere sunulan kısa vadeli faiz oranları ise yüzde 44-49 aralığında kalmakta iken yatırımcı her ay banka banka mevduat faiz oranlarını araştırıyor.  

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Özellikle yeni müşteri kampanyaları ile bankalar, likidite fazlasını kullanmak amacını güderken, birçok banka, müşterilerine yüksek faiz oranları sunarak, mevduatlarını kendi bankalarına taşınması konusunda cesaretlendiriyor.  

YATIRIMLAR KISA VADEYE KAYMAYA DEVAM EDİYOR 

Özellikle de son aylarda bankalar günlük yada aylık faizlere yönelmiş durumda. Bu durumda müşterinin kısa vadeli yatırım yapmasına mahal vermekte iken piyasa koşullarında gecelik faizler, yüzde 48,9’a kadar geriledeği hesaplanmış bulunuyor.  

EKİM AYI MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLAMA 

Ay ay yüksek faiz oranları dikkat çekiyor. 100.000 TL ve 1.000.000 TL baz alınarak hesaplamalar yapılırken, 32 gün süresince elde edilecek getiri hesaplamaları da şu şekilde belirtilmiş bulunuyor.  

100 bin TL için yüzde 54 faiz oranıyla: 

o Vade Sonu Tutar: 104.367 TL 

o Net Kazanç: 4.367 TL 

100 bin TL için yüzde 47 faiz oranıyla: 

o Vade Sonu Tutar: 103.801 TL 

o Net Kazanç: 3.801 TL 

1 milyon TL için yüzde 54 faiz oranıyla: 

o Vade Sonu Tutar: 1.043.672 TL 

o Net Kazanç: 43.672 TL 

1 milyon TL için yüzde 48 faiz oranıyla: 

o Vade Sonu Tutar: 1.038.820 TL 

o Net Kazanç: 38.820 TL 

MEVDUAT FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK 

Faiz indirim beklentilerinin 2025 yılına kadar ertelenmesi, bankaların faiz artırımına gitmesini sağlamaya devam ediyor. TCMB tarafından alınacak olan faiz indirimi kararı öncesinde yükselişin devam edeceği belirtiliyor.  

 

 


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