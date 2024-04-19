Bist 100
9.500,95 0%
DOLAR
32,6 0,38%
EURO
34,84 0,29%
ALTIN
2.475,98 0,16%

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Niğde, Kayseri ve Erzincan illerinde bulunan değerli arazileri satışa çıkarıyor. Bu önemli ihaleler, Nisan ayının 18, 29 ve 30 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, yatırımcılar için nadir bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:57
Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Niğde, Kayseri ve Erzincan illerinde bulunan ve satışa sunulan araziler için belirlenen tahmini fiyatlar 26.100 TL’den başlayıp 220.720 TL’ye kadar ulaşıyor.

KDV muafiyeti avantajıyla dikkat çeken bu araziler için düzenlenecek olan ihaleler, 2024 yılının Nisan ayında; 18, 29 ve 30 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcıların ilgisini çekecek bu ihaleler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için detaylar şöyle sıralanıyor…

ARSA İLANLARI

NİĞDE MERKEZDE SATILIK ARAZİ İLANI

• Tahmini İhale Bedeli: 98.000,00 TL

• Teminat Miktarı: 24.500,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 1.400,00 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 30 Nisan 2024, 15:20

• İhale Yeri: Niğde Merkez

• İletişim ve Detaylar: Niğde İl Müdürlüğü web sitesinde ve (388) 232 34 10 numaralı telefondan ulaşılabilir.

KAYSERİ İNCESU’DA SATILIK ARAZİNİN İLANI:

• Tahmini İhale Bedeli: 220.720,00 TL

• Teminat Miktarı: 44.144,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 2.942,93 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 18 Nisan 2024, 11:10

• İhale Yeri: Kayseri

• İletişim ve Detaylar: Kayseri İl Müdürlüğü web sitesinde ve (352) 232 33 54 numaralı telefondan ulaşılabilir.

ERZİNCAN İLİÇ’TE SATILIK ARAZİNİN İLANI:

• Tahmini İhale Bedeli: 26.100,00 TL

• Teminat Miktarı: 7.830,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 3.254,58 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 29 Nisan 2024, 15:10

• İhale Yeri: Erzincan İliç

• İletişim ve Detaylar: Erzincan İl Müdürlüğü web sitesinde ve (446) 711 20 17 numaralı telefondan ulaşılabilir.


İLGİLİ HABERLER

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
4
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
5
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
6
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
7
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor