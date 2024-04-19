Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Niğde, Kayseri ve Erzincan illerinde bulunan ve satışa sunulan araziler için belirlenen tahmini fiyatlar 26.100 TL’den başlayıp 220.720 TL’ye kadar ulaşıyor.

KDV muafiyeti avantajıyla dikkat çeken bu araziler için düzenlenecek olan ihaleler, 2024 yılının Nisan ayında; 18, 29 ve 30 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcıların ilgisini çekecek bu ihaleler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için detaylar şöyle sıralanıyor…





NİĞDE MERKEZDE SATILIK ARAZİ İLANI

• Tahmini İhale Bedeli: 98.000,00 TL

• Teminat Miktarı: 24.500,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 1.400,00 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 30 Nisan 2024, 15:20

• İhale Yeri: Niğde Merkez

• İletişim ve Detaylar: Niğde İl Müdürlüğü web sitesinde ve (388) 232 34 10 numaralı telefondan ulaşılabilir.

KAYSERİ İNCESU’DA SATILIK ARAZİNİN İLANI:

• Tahmini İhale Bedeli: 220.720,00 TL

• Teminat Miktarı: 44.144,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 2.942,93 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 18 Nisan 2024, 11:10

• İhale Yeri: Kayseri

• İletişim ve Detaylar: Kayseri İl Müdürlüğü web sitesinde ve (352) 232 33 54 numaralı telefondan ulaşılabilir.

ERZİNCAN İLİÇ’TE SATILIK ARAZİNİN İLANI:

• Tahmini İhale Bedeli: 26.100,00 TL

• Teminat Miktarı: 7.830,00 TL

• Arazi Büyüklüğü: 3.254,58 m²

• İhale Tarihi ve Saati: 29 Nisan 2024, 15:10

• İhale Yeri: Erzincan İliç

• İletişim ve Detaylar: Erzincan İl Müdürlüğü web sitesinde ve (446) 711 20 17 numaralı telefondan ulaşılabilir.



