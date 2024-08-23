Milli Emlak'tan 15 Bin TL'ye 2.22 Dönüm Arsa Satışta

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Karaman Merkez'de yer alan 2.224,12 metrekarelik (2.22 dönüm) arsayı ihale usulü ile satışa sunuyor. 27 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek ihale ile yeni sahibini bulacak olan bu arsa, yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Arsanın ihale başlangıç bedeli 155.690 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak için gereken teminat bedeli ise 15.569 TL. Karaman'da yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu arsa, geniş yüzölçümü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.





ARSA HAKKINDA DETAYLAR

Arsanın Yüzölçümü ve Özellikleri:

Satışa çıkarılan bu arsa, 2.224,12 metrekarelik geniş bir alana sahip. Karaman Merkez'de yer alan arsa, yatırımcıların dikkatini çekecek büyüklükte olup, yeni projeler için ideal bir zemin sunuyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihale kapsamında satışa sunulan arsanın hazine hissesi 1/1 oranında devlete ait. Bu da arsanın tapusunun tamamen alıcıya geçeceği anlamına geliyor.

İHALE TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI

İhale Tarihi ve Yeri:

İhale, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 09:00'da Karaman'da gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenler için belirlenen teminat bedeli 15.569 TL olup, bu tutarın ihale öncesinde yatırılması gerekiyor. İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

İhale adresi: Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Telefon: (388) 214 83 31 / 214 04 05 / 213 72 99

Arsa Konumu ve Uygunluğu:

Arsa, Karaman Merkez’de yer almasıyla şehir içi ulaşım olanaklarına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Ancak arsanın şu an için imar durumunun bulunmadığı belirtilmiş. Bu nedenle arsanın gelecekteki kullanım amacı ve potansiyel projeler için planlama yapılması gerekecek. Yasal dayanağı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi olarak belirtiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT

Neden Bu Arsa?

Karaman Merkez’deki bu arsa, geniş yüzölçümü ve uygun ihale bedeli ile yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. İhale bedelinin düşük olması, yatırımcılara ekonomik bir başlangıç yapma imkanı tanırken, arsanın büyüklüğü de çok çeşitli projelere olanak sağlıyor. Arsanın şehir merkezine yakınlığı, gelecekteki ticari ve konut projeleri için ideal bir konum sunuyor.

İHALEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, 15.569 TL teminat bedelini yatırarak Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. İhaleye dair tüm belgeler ve başvuru formları, il müdürlüğünden temin edilebilir. Ayrıca, ihaleye katılım şartları, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olup, detaylı bilgiye müdürlüğün resmi web sitesinden ulaşılabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN KARAMAN’DA FIRSAT AYAĞINIZA GELİYOR

Karaman Merkez'de yer alan ve Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan bu 2.22 dönüm arsa, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 15 bin TL'lik teminat bedeli ve uygun ihale başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu arsa, geniş yüzölçümü ile çeşitli projeler için değerlendirilebilir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu ihale, uygun fiyatlı ve geniş bir arsa arayanlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Karaman'da yatırım yapmayı düşünenler için 27 Ağustos 2024 tarihli ihale, önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. İhaleye katılmayı düşünen yatırımcıların, belirtilen teminat bedelini yatırarak sürece dahil olmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları yeterli olacak. Şimdi, siz de bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilirsiniz!