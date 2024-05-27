Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Alt ve orta gelir grubundaki insanlara konut satın alma imkanı sağlayan TOKİ'nin ardından Milli Emlak, son aylarda arsa satışlarına hız veriyor. Bu yeni fırsatların ise, ucuz tapu almak isteyenlere ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere yönelik cazip fırsat olarak değerlendiriliyor.

Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde satışa sunulan mülkler için avantajlı fiyat talep ediyor. Her ilana ilişkin ayrıntılar, satış tarihleri ​​ve saatleri web sitesinde mevcuttur.





Gayrimenkul satışı ihale yoluyla gerçekleştirilecek. Tekliflerde mülkün özellikleri, büyüklükleri, sınırları, bulunduğu il ile ilçeler gibi detaylar açıkça belirtiliyor.

24 AYDA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Milli Emlak'ın satışa sunduğu gayrimenkulleri alıcılara çeşitli avantajlarında yer aldığı görülüyor. Dileyenlere 5 yıl emlak vergisinden muafiyet ve 24 eşit taksitte ödeme kolaylığı şeklinde fırsatlar bunlar arasında yer alıyor.