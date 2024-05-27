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Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Milli Emlak tarafından yeni ilanlar yayınlandı ve mülk sahibi ve yatırımcı olmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuldu. Milli Emlak'ın satışa sunduğu gayrimenkullerin, her bütçeye uygun olan seçeneklerle dolu olduğu görüldü. Kullanılmayan hazine arazileriyle arsalar, mesken bahçeleri, fındık ağaçları ve evler gibi çeşitli gayrimenkuller uygun fiyatlarla alıcılarını beklediği yayınlanan ilanın içeriğinde belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 21:18
Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Alt ve orta gelir grubundaki insanlara konut satın alma imkanı sağlayan TOKİ'nin ardından Milli Emlak, son aylarda arsa satışlarına hız veriyor. Bu yeni fırsatların ise, ucuz tapu almak isteyenlere ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere yönelik cazip fırsat olarak değerlendiriliyor.

Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde satışa sunulan mülkler için avantajlı fiyat talep ediyor. Her ilana ilişkin ayrıntılar, satış tarihleri ​​ve saatleri web sitesinde mevcuttur.

Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Gayrimenkul satışı ihale yoluyla gerçekleştirilecek. Tekliflerde mülkün özellikleri, büyüklükleri, sınırları, bulunduğu il ile ilçeler gibi detaylar açıkça belirtiliyor.

24 AYDA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Milli Emlak'ın satışa sunduğu gayrimenkulleri alıcılara çeşitli avantajlarında yer aldığı görülüyor. Dileyenlere 5 yıl emlak vergisinden muafiyet ve 24 eşit taksitte ödeme kolaylığı şeklinde fırsatlar bunlar arasında yer alıyor.

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