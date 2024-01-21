Nakit ihtiyacı olanlar kaçırmasın! En düşük faizle 20.000 TL hesapta

Nakit sıkıntısı çekenlerin yüzünü güldürecek haberler geldi! 20 bin TL ödemenizi hemen alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FAİZLİ 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Nakit sıkıntısı çeken ve düğün hazırlığı yapanlara müjdeli haber geldi. Anadolubank müşterilerine düşük faizli kredi ödemesi yapılacak. Kredi kampanyasında dosya masrafı olmayacak ve şubeye gitmenize gerek kalmayacak. Anadolubank müşterisi olan ve maaş hesabını bu bankadan açan ve belgelenebilir bir geliri olan bütün müşteriler kredi kampanyasından faydalanabilecek.





Anadolubank mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden bankanın müşterisi olabilir ve kredi başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Dijital ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapabilir ya da bankanın çağrı merkeziyle konuşarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi limiti 70 bin TL'ye kadar yükseltilebiliyor. 20 bin TL 12 ay vadeli kredi kampanyasında yüzde 3.49 faiz oranı ödeniyor ve aylık 2.197.97 TL taksit ödemesi yapılıyor. Bankanın kredi başvuruları mobil uygulama üstünden görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olduktan sonra kolaylıkla yapılabiliyor ve başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında alabiliyor.