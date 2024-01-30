O ilde fatura derdi bitti! Tek kuruş elektrik faturası ödemeyecekler

Düzce ilindeki orman köylerinde başlatılan "Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Üretimi Projesi" ile 2023 yılında hayata geçirilen güneş enerjisi sistemleri, 11 hanenin elektrik faturasını ödememesini sağlıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce ilindeki orman köylerine yönelik çeşitli projeler yürüterek bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan bu proje ile orman köylülerinin kendi elektriğini üreterek maliyetlerini azaltacaklarını ve bu sayede ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunacaklarını belirtti. İşte diğer detaylar...





GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ PROJESİ

Düzce ilinde bir köyde 11 ailenin yararlandığı şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin kurulumu için 770 bin lira kredi kullanıldı, bunun 154 bin lirası hibe olarak verildi. Mahmut Şentürk, bu proje sayesinde orman köylülerinin elektrik faturası ödemekten kurtulacaklarını ve ürettikleri elektrik enerjisinin fazlasının aylık gelir olarak kendilerine döneceğini ifade etti. Bölge Müdürü, ORKÖY kapsamında 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini açıkladı.





Projenin temel amacı, orman köylülerine sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanma imkanı tanıyarak enerji maliyetlerini düşürmek ve doğal kaynakları korumaktır. Güneş enerjisi sistemleri, hem ekonomik açıdan köylülerin yaşamını kolaylaştırarak sosyal kalkınmayı desteklerken hem de çevre dostu bir enerji üretimine katkı sağlamaktadır. ORKÖY projesiyle, orman köylerindeki sürdürülebilir enerji uygulamalarının devam edeceği ve bu köylerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına finansal desteklerin sürdürüleceği belirtiliyor.