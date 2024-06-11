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O kesime bayram harçlığı 4 güne ödeniyor: Başvurmadan 10.272 TL verilecek

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı öncesinde o kesime dev bir ikramiye ödemesi yapılacak

Yayın Tarihi: 11.06.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 17:51
O kesime bayram harçlığı 4 güne ödeniyor: Başvurmadan 10.272 TL verilecek

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı öncesinde o kesime dev bir ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ödemelerin özellikle de bayramdan öncesine denk gelmesi bayram hediyesi olarak yorumlanıyor. Memurları yakından ilgilendiren gelişmelerde en son 5 Nisan’da hesaplara otomatik olarak aktarılan tediye ödemeleri ile alakalı açıklama yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda tediye ödemelerinin ilki 14 Haziran’da hesaplara aktarılacak. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan tüm işçilere denmesi planlanan tediye ödemeleri çalışanın maaşına göre şekilleniyor.

ÇALIŞANA İKRAMİYE

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete de yayımlanan genelgede memura tediye ödemeleri ile alakalı ilk ve ikinci taksit günleri şekillendi. Bu Cuma günü hesaplara aktarılacak olan tediye ödemesi en az 10,272 TL olacak.

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Devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçileri ilgilendiren bu ödemeler, tam da bayram öncesinde çalışan bireyin ceplerini ferahlatacağa benziyor.

Bilindiği üzere tediye ödemeleri 52 gün üzerinden hesaplanıp senede 4 kere memura ödeniyor. tediye tutarı, işçinin maaşına göre değişkenlik göstermekte iken, en son Nisan ayında hesaplara aktarılan 13 günlük tediyenin 3. taksiti 14 Haziran da sonuncusu ise Aralık ayında hesaplara aktarılacak.

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26 gün x 2 adet x 7,5 saatlik günlük çalışma süresi ile birlikte toplamda 390 güne denk gelen senelik tediye ödemeleri senede 4 kere veriliyor. Sene içerisinde hiç izin almadan çalışan bireye sağlanan bu ödemeler, eksik çalışılması durumunda izin sayısına göre özel olarak belirleniyor.

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O kesime bayram harçlığı 4 güne ödeniyor: Başvurmadan 10.272 TL verilecek

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