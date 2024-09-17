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Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

Tam da okul alışverişlerine özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında 1500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:33
Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

Yeni eğitim öğretim yılına merhaba dediğimiz şu günlerde  ailelerin okula dönüş alışverişleri için maddi olarak planlama yapılan döneme de girmiş bulunuyoruz. Ekonomik koşullar gereği ve artan fiyatlar, cepleri zorladığı şu günlerde ucuza alışveriş yapmak adına vatandaş bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar tarafından başlatılan ve özellikle de geri iade fırsatı sunan kampanyalar dikkatleri üzerine toplarken, özellikle de kamu bankası devi Ziraat Bankası'nın müşterisini fırsatlar, cepleri korumaya destek sağlıyor. Tam da okul alışverişlerine özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında 1500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası'nın hem kredi kartı hem de kredi olarak kullanıldığı kartı, Bankkart, 29 Ağustos - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan yeni kampanyası ile ailelere önemli bir destek sunuyor.  Bu kampanya sayesinde, kırtasiye malzemelerinden kıyafetlere kadar tüm ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.  

ZİRAAT BANKASI EĞİTİM KAMPANYASI 

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya Bankkart sahiplerine özel olarak sunulmaktadır. Bankkart ile alışveriş yapan müşteriler geri iade kazanmaktadır. Kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki alışverişlerde toplamda 1.500 TL değerinde Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulmakta.  

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

ZİRAAT BANKASI'NDAN EĞİTİME DESTEK 

Ziraat Bankası tarafından başlatılan eğitim kampanyasında sağlanan indirimler ve hak sahibi olunacak geri iade fırsatları alışveriş tutarına göre değişkenlik göstermektedir. Müşteriler, Bankkart anlaşmalı işyerlerinden yapacakları alışverişlerde belirlenen belirli tutarlara ulaşmaları durumunda, 1500 TL'ye varan geri iade alabilmektedir.  

Banka tarafından yapılan açıklamada; 2.500 TL - 4.999 TL arası alışverişlerde 250 TL Bankkart Lira, 5.000 TL - 9.999 TL arası alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira ve 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Toplamda en fazla 1.500 TL Bankkart Lira kazanılabilecektir.  

Alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Kampanyaya katılım için bankkart.com.tr ya da mobil uygulama üzerinden kampanyaya dahil olunması gerekmektedir. Bankkart'ın başlattığı bu kampanya, okula dönüş dönemi alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek isteyen aileler için büyük bir fırsat olarak bilinirken, Ekim ayında bitecek olan kampanya eğitim materyalleri dışındaki alışverişlerde geçerli olmayacaktır 

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