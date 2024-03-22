Özel sektör bayram izinleri netleşti! 1965 TL ek ödeme çıktı

Geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında memurlara bayram izni 9 güne tamamlandığı belirtilmişti. Memurların hak sahibi olduğu 9 gün izinden özel sektör çalışanları nasıl faydalanacak? Özel sektör çalışanları bayramda izin yapabilir mi? Özel sektör çalışanlarına ilave ödememi yapılacak.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 9 günlük bayram tatili müjdesi verildi. Normalde arife günü yarım gün olmak üzere 10- 11- 12 Nisan'da kamu çalışanları izinli sayılacaktı. Alınan karar doğrultusunda tatil sürecine Pazartesi günü de dahil olarak 1.5 gün idari izin eklentisi ile birlikte 9 güne tamamlandı. 9 gün izin kamu çalışanlarını ilgilendirirken özel sektör çalışanları da izin konularını araştırmaya başladı.





ÖZEL SEKTÖR BAYRAMDA İZİNLİ Mİ?

Özel sektörde personele idari izin verilmesi ya da yıllık izninden kullanılması ile Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirilebilecek. Bayramda çalışacak olan çok sayıda sektör mevcut iken çalışan bireye ek ücret devreye girecek. Bayramda çalışmanın zorunlu olup olmadığını konusu özel sektör çalışanlarınca merak ediliyor. İmzalanan iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması durumunda kişiler resmi tatil günlerinde çalışıyor. Eğer ki sözleşmelerde böyle bir hüküm olmaması durumunda işçi genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.





BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK

Resmi tatilde çalışmayan bireye tam maaş ödemesi yapılması gerekliliği mevcut iken çalışanlara tatilde çalıştığı her gün için bir günlük artık ücret ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bayram tatilinin işçinin haftalık tatil gününe denk gelmesi durumunda ise o gün %50 daha fazla günlük yevmiye alınıyor

Öte yandan firmaların kararına bağlı olarak değişkenlik gösteren izin konuları işverenin çalışanlarına özel olarak verdiği izin doğrultusunda 9 güne tamamlanabiliyor. Ramazan Bayramı'nda çalışan işçi tam maaşına ilaveten üç buçuk günlük artı ödeme alacak. Aylık aldığı maaşına ek olarak yapılan hesaplamalarda günlük ücret 566 TL olarak hesaplanırken 3,5 günlük ödemek tutarı ise 1983 TL olarak güncellenmiş bulunuyor