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Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

Promosyonlarla alakalı gün gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan son açıklamada emekli promosyonu ödemelerinin senede 2 kere yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:44
Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

2024 yılı maaş promosyonları açıklamaları ile devam ediyor. Maaş zamlarının durulaya başladığı Nisan ayında gerek çalışan gerekse de emekli yeni promosyonlar ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 28 Mart'ta emekli promosyonlarına güncelleme gelmiş ve 8 bin lira ila 12 bin lira ödenmeye başlayacağı belirtilmişti. Özel bankaların da promosyona ek kampanyaları dikkatleri üzerine toplarken, emekliye 18 bin liraya varan ödeme hesaplara geçmeye başladı. Emeklinin yanı sıra belli başlı çalışan kesim de promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Ancak emekliden tek fark, promosyon alacağı bankayı kendisi değil de çalıştığı birimin yetkilileri şekillendiriyor. Düzenlenen ihaleler, en fazla promosyon ödemesi yapan banka tarafından kazanılıyor. Bu sayede çalışan bireyin refahının artması sağlanıyor.

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PROMOSYONLAR 6 AYDA BİR ÖDENECEK

Gün gün çalışan promosyonları da açıklanmaya devam ediyor. Özellikle de belediye ve MEM promosyon açıklamaları dikkatleri üzerine toplarken, belli bir sayının üzerinde olan sektörlerde de bu imkan tanınıyor. Bağlı bulunulan sendika tarafından çalışanın refahının arttırılması adına bankaların sunduğu ödeme tutarları değerlendirilirken, ek avantajlar da dikkat çekebiliyor. Geçtiğimiz gün yeni açıklaması yapılan bir maaş promosyonu anlaşmasında banka çakışana 28 bin lira ek ödeme verecek.

 Özçelik İş Seydişehir Sendikası tarafından v arılan mutabakatta taksitle ödenecek olan promosyona imzaların atıldığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ''Promosyon 6 ESIT TAKSITLE, HER 6 AYDA BİR OLMAK KAYDIYLA 4.666 TL olarak Nisan ve Ekim aylarinda hesaplara yatacaktir.'' denildi.

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Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

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