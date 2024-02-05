PTT'den o kişilere destek! O ödemeler artık indirime girecek

Geçtiğimiz sene yaşanan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak adına destekler devam ediyor. Yaşanan korkunç felakette hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması adına başlatılan destek programları tam sürat devam ederken, son bir destek programı da PTT tarafından açıklanmış bulunuyor. PTT resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem bölgesine özel olarak başlatılan destek programı kapsamında o ödemelere yüzde 30 indirim uygulamasının devreye sokulduğu belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından da bilgilendirme paylaşımı yapıldı.





PTT KARGO ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

Asrın felaketi olarak adlandırılan korkunç deprem üzerinden tam 1 sene geçti. Hayatını kaybeden vatandaşların yanı sıra hayata tutunmaya çalışan ve sil baştan başlayan vatandaşa özel çok sayıda destek programı uygulaması devam ediyor. 11 ili etkileyen deprem sonrasında etkilenen iller adeta sil baştan hayata döndürülürken, bu kapsamda tüm desteklerini seferber eden devlet, 1. yılında yeni bir uygulamayı devreye soktuğunu açıklamış bulunuyor.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada PTT'nin de desteklerinin devam ettiği belirtildi. Özellikle de ticaret hayatının devam edebilmesi, ülke ekonomisinin canlanması adına başlatılan çalışmalarda sona gelindiği açıklamasını yapan Uraloğlu, 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde giriş çıkışlı tüm kargo ödemelerinde yüzde 30 indirimli olarak sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.