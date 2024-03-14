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Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bankalar bu mübarek ay için hazırladıkları özel teklifleri müşterilerine sunuyor. Bu kampanyalar arasında, Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlar özellikle dikkat çekici bulunuyor...

Yayın Tarihi: 14.03.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:07
Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Ramazan ayının müjdecisi banka kampanyaları arasında, Ziraat Bankası’nın sunduğu fırsatlar vatandaşların gözünden kaçmadı. Bu özel ay öncesinde, bankaların müşterilerine sunduğu cazip teklifler arasında, Ziraat Bankası’nın promosyonları öne çıkıyor.

Ziraat Bankası, Ramazan ayı şerefine müşterilerine sevindirici bir haber sundu! Bankkart kullanıcıları için özel bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, belirli üye işyerlerinde yapılacak 750 TL ve üzeri alışverişlerde, müşterilere 75 TL değerinde Bankkart Lira hediye edileceği açıklandı. “Bankkart’ınızla yapacağınız her 750 TL’lik alışveriş için, seçkin Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri noktalarımızda 75 TL Bankkart Lira kazanacaksınız!” şeklinde ifade edildi.

banka kampanyası

KAMPANYAYA NASIL KATILINABİLİR?

Ziraat Bankası, Ramazan ayına özel bir kampanya başlatarak müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! 6 Mart’tan 14 Nisan 2024’e kadar devam edecek olan bu kampanyaya, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi üzerinden ya da 4757 numarasına ‘RAMAZAN’ mesajı göndererek katılım gösterilebilir. Kampanya şartlarına göre, alışveriş öncesinde kampanyaya dahil olmak gerekiyor. Katılımcılar, kampanya boyunca Bankkart’ları ile yapacakları her 750 TL ve üzeri alışveriş için, Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri kategorisindeki anlaşmalı iş yerlerinden 75 TL değerinde Bankkart Lira kazanma şansı elde edecekler.

ramazan kampanyası

KAMPANYA HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Bankkart ile yapılan alışverişlerde, anlaşmalı satış noktalarında ve Bankkart ödeme sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen işlemler geçerlidir. Bir gün içinde aynı mağazadan birden fazla alışveriş yapılırsa, sadece ilk alışveriş kampanya kapsamına alınacaktır. İnternet üzerinden yapılan alışverişler bu kampanyanın dışındadır. Kampanya koşullarını karşılayan müşterilerin Bankkart Lira’ları, kartlarına hemen eklenir. Bu kampanya ile Bankkart kullanıcıları, tek seferlik alışverişlerde en çok 750 lira değerinde para puan kazanma şansına sahip olacaklar. Kazanılan para puanlar, hediye olarak kartlara aktarılacak ve müşteriler bir sonraki alışverişlerinde bu puanları kullanarak ücretsiz alışveriş yapma imkanı bulacaklar.

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