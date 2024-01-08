Rekorun ayak sesleri duyuldu! Açık açık tarih verdiler: Gram altın 3000 TL olacak

Yeni yılla beraber zam haberleri gelmeye devam ederken bir rekorda gram altından geldi. BIST 100 endeksi satış baskısı yapılırken gram altın için 2024 yılı rakamları belirlendi.

Rekorun ayak sesleri duyuldu! Açık açık tarih verdiler: Gram altın 3000 TL olacak
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Türkiye ekonomisi zorlu süreçlere tabi tutulurken 2024 yılında ekonomide belirlenen hedefler üzerine ulaşılıp ulaşılmadığı merak konusu oldu. Piyasa uzmanları 2024'e yönelik beklentisi oluşurken 2023 yılında ekonomide yaşanan gelişmeler ele alınarak ekonomistlerin ve piyasa uzmanların beklentisi oluştu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılın son çeyreğide satış ağırlıklı seyir izlenirken 7.470 puana kadar çıktığı görüldü. 2023 yılının Türkiye'de para politikası açısından hareketli bir yıl olduğu belirtildi. 2024 yılının önemli başlıklarından olan türkiye'nin not görünümü ve risk pirimlerinin olacağı aktarıldı.

2024 rekor altın
BORSADA KORUMACI VE FIRSATÇI OLMA ZAMANI
Marbaş Menkul Değerler Strateji ve Varlık Yönetimi Direktörü Volkan Dükkancık ise borsada korumacı ve fırsatçı olma dönemine işaret ederken geldiğimiz nokta üzerinde endekste TUT tavsiyemiz ve yüzde 50 hisse ağırlığı korumasına alındı. Satış yönünde fırsatçı ve seçici olma kaydıyla alım yönünde izlenmeler başladığına dair açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTIN 3 BİN TL İLE GÜNDEMDE
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gram altının bu sene, Bist 100 endeksi, dolar, euro ve mevduat faizi karşısında en çok kazandırdığı bilgisi geldi.
Türk halkının altın sevgisinin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi. Doların değerlenmesi durumunda gra altında yükselişler sertleşeceği görüldü. 2024 senesinde ons altın 2.500 dolar gram altın ise 3 bin TL ile gündeme geldi.


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