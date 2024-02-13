Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

RENAULT’TAN İNANILMAZ FIRSAT…

Renault’un B Sedan sınıfı modellerinin fiyat listesi güncellendi. Liste fiyatı gittikçe düşen bu modeller resmen kapanın elinde kalıyor.





SON FIRSAT KAMPANYASI

Renault'un sedan segmentinde yer alan ve çok sevilen modellerinden olan Renault Taliant, Türkiye’de en uygun araçlar arasında dikkati çekiyor. Pazar payı büyük olan ve fiyatları da oldukça uygun olan Tailant özellikle bir çok kişinin beğenisini çekiyor. Renault’un bu fiyat performans ürünü olan ve parça fiyatları da uygun olan bu model yakıt tüketimi olarak da oldukça ilgi çeken modellerden biri. Araç sahipleri artan akaryakıt fiyatlarını da düşündüklerinde bu model diğer modellere göre oldukça tercih sebebi oluyor. Renault Taliant,kullanım kolaylığı ve yol tutuş özelliği ve Türkiye de oldukça tercih edilmesi bakımından ilk tercihler arasında yerini alıyor. Üstelik bu araçlardaki geniş bagaj hacmi de özellikle çoçoklu ve kalabalık ailelerin ilk baktıkları özelliklerden biri oluyor. 628 litrelik bagaj hacmine sahip olan Tailant uzun yoluculuklarda da ilk tercihler arasında yer alıyor. Uygun fiyatları ve modelde yapılan kampanyayı kaçırmamak için en yakın Renault bayisine girerek ya da internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.