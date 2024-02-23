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Resmi Gazete'de gece onayı! 100 bin lira kira desteği verilecek: İstanbullular dikkat

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararda İstanbul'da kentsel dönüşüm için destek ödemeleri başlayacak

Yayın Tarihi: 23.02.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:33
Resmi Gazete'de gece onayı! 100 bin lira kira desteği verilecek: İstanbullular dikkat

Resmi Gazete mükerrer sayısında yer alan yeni kararlar özellikle de büyükşehirde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Uzun süredir İstanbul'da kentsel dönüşüm ile alakalı destek açıklamasının yasalaşması beklenirken Resmi Gazete'de destek için yeni kararlar açıklanmış bulunuyor.

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği uzun süredir merakla araştırılmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada evini kentsel dönüşüme veren vatandaşa 700 bin liraya kadar hibeye ek olarak kredi desteği ve tahliye desteği sağlanacağı belirtilmişti. Eski ve riskli yapıların yıkılıp yerine yenilerin yapılması amacını Güden kentsel dönüşüm projesiyle Depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi sağlanacak iken diğer taraftan da şehrin görüntüsünün değişmesi planlanıyor.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK TUTARI

Kentsel dönüşümde devletin vereceği destek 1 milyon 500 bin TL'ye kadar ulaşacağı açıklanırken, 700.000 TL'ye kadar hibeye ek olarak 700 bin TL faizsiz kredi ile birlikte yeni konutların yapılasıya kadarki sürede kirada oturacak bireylere de 100.000 TL'ye kadar kira desteği sağlanacak. İstanbul'da başlatılacak olan bu programın 39 ilçeden 29'unda uygulamaya dahil olacağı açıklanmış bulunuyor. Üsküdar, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy gibi Merkezi yerlerinde yer aldığı dönüşüm projesinde riskli ve eski olarak tespit edilen binaların yüzde 80'inin baştan yapılması planlanıyor.

RESMİ GAZETE'DE ONAY ALDI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan karar da 700 bin lira hibe 700 bin liraya kadar kredi ve yüz bin lira tahliye desteği sağlanacak iken iş yerleri için de başvuruların açılacağı belirtildi. Işyerlerine 350.000 liraya kadar hibe desteği sağlanacak ve aynı tutarda kredi desteği de verilecek. 10 yıl vadede sunulacak olan kredilerin ilk yıl ödenen taksitlerine faiz uygulaması yansıtılmayacak.

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