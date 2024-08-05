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Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Resmi Gazete de alımlar ile alakalı olarak ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala, akademik kadrosundaki eksiklikleri ve eksik personeli belirleyen üniversiteler gün gün yeni alımları ile alakalı güncellemelerini de sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:54
Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Resmi Gazete de alımlar ile alakalı olarak ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala, akademik kadrosundaki eksiklikleri ve eksik personeli belirleyen üniversiteler gün gün yeni alımları ile alakalı güncellemelerini de sunmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim sezonu açılmadan önce göreve başlamak üzere yeni alımlar yapılıyor. Son olarak alımların bugün başladığı belirtilen bir akademik kadro ilamı da TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada 61 öğretim üyesi alımı yapılacağı belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, öğretim görevlisi olarak görevlendirilmek üzere kadroda 61 eksik olduğunu belirtilirken, bu kadroların, profesör, doçent, Doktor Öğretim Üyesinden oluşacağı belirtildi. Üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenen koşullarla başvuruları kabul edecek.

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Öğretim Üyesi Alımının Başvuru Şartları

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde yer aldığı belirtilirken, . Bu kapsamda, adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmaları ve adli sicil kaydı gibi koşulları sağlamaları gerekliliği mevcuttur. Yabancı ülkelerden alınan diplomalar ile alakalı olarak da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgeleri ile birlikte sunulması gerekliliği mevcuttur.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesİ İlan Edilen Kadrolar

Yeni eğitim sezonu öncesinde alımların tamamlanacağı belirtilirken, 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu için %30’luk kota ayrıldığı bilgisi de yer almaktadır.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde alımların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacağı açıklandı. Öte yandan Profesör ve doçent adayları, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime şahsen başvuru yapacakları bilgisi de ilanda yer alıyor.

Başvuruda istenecek belgeler

1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe.

2. Doçentlik unvanını aldıktan sonraki beyanname.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı).

4. Yabancı dil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

5. Puanlama Tablosu, ilgili formata uygun olarak.

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi.

7. Kamu kurumlarında çalışmış olanlar için onaylı hizmet belgesi.

8. Askerlik durum belgesi.

9. Nüfus cüzdanı sureti.

Detaylar üniversiteni resmi internet sayfasında yer almakta iken, bugün başlayan başvuru süreci 19 Ağustos 2024’e kadar devam edecektir.

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