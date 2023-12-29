Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek

Ülke geneli yılbaşı zam açıklamaları devam ediyor. Devam eden zam çalışmalarının yanı sıra kimi özel sektörden de zam haberleri duyulmaya başlandı. Bankacılık sektörü zamlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Garanti Bankası ve Denizbank tarafından yapılan açıklama sonrasında Yapı Kredi Bankası da yeni yıl ile alakalı açıklamalarını belirtmiş bulunuyor. Yapı Kredi Bankası yetkililerinden yapılan açıklamaya göre yılbaşı ikramiyesi ödenecek ve her personele ödenecek olan yılbaşı ikramiye tutarı ise 50 bin lira olacak.

Asgari ücret zammı bir çok zam açıklamasına öncülük etti. Ürün ve hizmetlere yapılacak olan yeni yıl zam çalışmaları 1 Ocak itibari ile uygulamaya sokulacak iken emekli ve memur da 3 Ocak TÜİK verilerinin açıklanması akabinde yeni yıl zamlarını öğrenebilecek.





YAPI KREDİ YILBAŞI İKRAMİYESİ

Yapılan zam açıklamalarına bankalar da yavaş yavaş dahil olmaya başladı. Yapı Kredi bu zamana kadar yapılmayanı yaptı ve kıdem fark etmeksizin tüm çalışanlarına 50 bin lira ikramiye ödemesi yapacağını belirtti.

Aslında geçtiğimiz gün alınan ikramiye ödemesi kararı bugün itibari ile çalışana e-posta yoluyla gönderildi.

Yapı Kredi Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olarak biliniyor. Yapı Kredi Bankası'nın ülke genelinde bütün bölgeleri kapsayan 796 şubesi bulunmaktayken çalışan sayısı ise 15.000 üzerinde seyrediyor. 2022 yılında 52,7 milyar net kar elde eden Yapı Kredi Bankası, 2023 yılı 9 aylık toplam karı 48,7 milyar TL oldu.

GÜVENLİK VE MUTFAK PERSONELİNE DE İKRAMİYE

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL'lik ikramiye ödemesi yapılacağı haberinin duyulması sonrasında Sadece üst kıdemdekilere ödeme yapılacağı tahmin edilmişti. Ancak genel müdür Gökhan erönün yaptığı açıklama kapsamında 50.000 liralık ikramiye alacak olan personelin arasına güvenlik görevlileri ve mutfak personelinin de dahil edildiği belirtildi