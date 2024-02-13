Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Kirada oturan, yeni evlenecek olan ya da kendi evi olup da yenilemek isteyen vatandaş, ev fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde yatırımına artı olarak kredi kullanmak durumunda kalabiliyor. Artan kira fiyatlarına vatandaşı ev sahibi yapmaya iterken artan konut fiyatları da yatırıma ek olarak kıredi kullanılmasına mahal verebiliyor. Bankalar ay ay kredi kampanyalarını güncellerken, bu kampanyalar arasında en çok dikkat çeken kampanyalar ise uzun vade ve düşük faiz imkanları oluyor. Bankalar müşteri sayısını arttırmak ve hizmet satabilmek amacıyla kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Düşük faiz kampanyaları cezbederken, konut kredilerinde de bu orana ek uzun vade tercih edilebilirliği arttırıyor





İş Bankası tarafından bir çok kredi kampanyası açıklaması Şubat ayında çok dikkat çekiyor. Konut kredisi kampanyası olarak başlattığı bir çok kampanyada düşük faiz oranları dikkat çekiyor. Seçimlere 2 aydan az bir vakit kala, konut kredileri ile alakalı gelişmeler devam ediyor. İş Bankası tarafından Şubat ayında kadar güncellemesi sunulan bir çok kredi kampanyası bulunuyor. 120 ay vade ve düşük faiz imkanı ile sunulan bu krediler, ev sahipleri tarafından merak ediliyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

İster evi olsun ister kirada olup ev sahibi olmak isteyen olsun tüm vatandaşa kapılarını açan İş Bankası, konıt kredisi kamapnayası ile bir çok imkanı bir arada sunabiliyor. Merkez Bankası para politikası sıkılaştırma kararı sonrasında faizlere bu durum artış olarak yansırken, vatandaşın krediye ulaşması zorlaşmaya başlamış bulunuyor. Artan faiz oranları ve kredi kullanım kurallarının katılaşması sonucunda ev almak hayal olabiliyor.

İŞ BANKASI EVDEN EVE KONUT KREDİSİ

Ancak İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında düşğk faiz imkanı ve uzun vade bir arada bulunuyor. Bİr çok konut kredisi kampanyası yer alırken, evi olan vatandaşa da özel olarak yeni eve geçmesini sağlayacak bir kampanya başlatılmış bulunuyor. Yüzde 2,87 faiz oranı ile sunulan Evden eve konut kredisi kampanyasında evinizi istediğiniz koşullarda satabilmeniz için 6 aylık bir süreye sahip olabiliyorsunuz. Kredi kullanımı sırasında oluşan Kredi Tahsis Ücreti, Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti, Ekspertiz Ücreti gibi ödemeler de kredi faiz oranlarınca düşük bir oranda borcunuza eklenebiliyor.





Sabit taksitli olarak ödeyebileceğiniz kredi geri ödemesini kendi bütçenize göre de ayaralamasını sağlayabilirsiniz. Yüksek ödeme ile başlama, düşük ödeme ike başlama, erteleme, balon taksit gibi seçeneklerle kredi geri ödemesini tamamlayabilirsiniz.