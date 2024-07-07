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Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Ekonomist ve yorumcu Selçuk Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından bir değerlendirmede bulundu. Geçer bu açıklamasında öyle şeyler söyledi ki…

Yayın Tarihi: 07.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:28
Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

SELÇUK GEÇER’DEN İNANILMAZ DOLAR KURU AÇIKLAMASI

 Ekonomist ve yorumcu Selçuk Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından bir değerlendirmede bulundu. Geçer bu açıklamasında öyle şeyler söyledi ki…

dolar

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi konusundaki açıklamalarının ardından bir açıklamada bulundu. Geçer yaptığı bu açıklamada özellikle dolar kuru ve Türk lirasının değeri hakkında çarpıcı sözler söyledi. Geçer, doların mevcut değerinin enflasyon oranlarına kıyaslandığında gerçeği yansıtmadığını belirtti. Doların kurunun şuan için düşük kaldığını ifade eden Geçer doların 65 TL olması gerektiğini söyledi.

SELÇUK GEÇER’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Selçuk Geçer, doların gerçek değerinin altında kalmasını değerlendirirken şuan ki kurun gerçek dışı olduğunu da kaydetti. Geçer mevcut ekonomik koşullara göre doların 65 TL olması durumunda asgari ücretin 300 dolardan hesaplanır ise asgari ücret 30 bin TL olması gerektiğini söyledi. Bunun için dolar kurunun da 65 lira olduğunu varsayan Geçer Yabancı yatırımcıların TL’ye geçiş yaptıklarını ve bu durumun TL yi bir nebze de olsa hareketlendirdiğini belirtti. Geçer, “Biz yabancılara yüzde 50 döviz faizi teklifinde bulunduk. Yabancılar TL’ye geçiş yaparak yüksek faiz getirisi elde ediyor. Bu faiz geliriyle dolar alıyorlar ve 100 bin dolarları 135 bin dolara yükseltiyorlar. Asıl soru ise, 35 bin dolar kimin? Bu vergi paketinden karşılanıyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET VE DOLAR KURU ARASINDA İLİŞKİSİ

Selçuk Geçer’in dolar kuru ve asgari ücret arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Asgari ücretin ortalama olarak yıllar içinde 300 dolar civarında olduğunu ifade eden Geçer doların 65 TL olması durumunda asgari ücretin 30 bin TL olacağını da sözlerine ekledi. Buna istinaden de asgari ücretin doların altında kaldığını ifade eden Geçer bu durumun ekonomideki dengesizliklerden kaynaklandığını söyledi.

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