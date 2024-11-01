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SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de milyonlarca insanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için hazırlıklar hız kazandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:34
SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Aralık ayına girilmesine tam 1 ay kaldı. Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam çalışmaları yakından takip edilirken, Ayın sonuna kadar çalışmaların tamamlanıp, yeni zam oranının açıklanması bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de milyonlarca insanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için hazırlıklar hız kazanırken, 2025 asgari ücret zam oranı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2025 yılı için hükümetten, sendikalardan ve ekonomi uzmanlarından asgari ücret zammı ile alakalı açıklamalar ve hesaplamalar yapılmaya da devam ediyor. Meclis'te düzenlenen bütçe toplantılarında SGK'nın bütçe açıklaması, asgari ücret zammı ile alakalı büyük yol gösterici olduğu iddia edilirken, SGK'nın 2025 bütçesinin detayları, asgari ücret artışının yaklaşık yüzde 25 olabileceğini gösteriyor.

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Aralık ayının yaklaşmasıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına az bir vakit kaldığı biliniyor. Düzenlenecek olan toplantıda hükümet, işveren sendikası TİSK ve işçi sendikası TÜRK-İŞ temsilcileri bir araya gelecek. Hükümetin bütçe açığı ve işverenin yükümlülükleri ile birlikte işçilerin hayat pahalılığı üzerine yapacağı değerlendirmelerin akabinde talepler üzerine çalışmalar başlayacak. 

2025 ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA OLACAK

2024 Ocak ayında 17.002 TL olarak açıklanan asgari ücretin, yüzde 25 zam yapılması ihtimali üzerinde durulurken, asgari ücretin 21 bin 250 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor.

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

SGK BÜTÇESİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ORTAYA ÇIKARDI 

SGK’nın 2025 yılına ait bütçesinde, kurumun gelirleri yüzde 27 oranında artış göstererek 4,7 trilyon lira olurken, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon lira seviyesine yükseleceği belirtildi. Bu durum, SGK’nın 2025 yılında 551,8 milyar lira açık vermesi olasılığını gündeme çıkartırken, bu rakamlar asgari ücret zammı için yüzde 25’lik bir artış öngörüsünü de ortaya çıkarttırıyor.

MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'da asgari ücret zammı ile alakalı tahminlerini sunmuştu. Karahan'ın ABD'deki bir toplantıda önerdiği yüzde 25 artış oranı, IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh tarafından da desteklenmişti. Tüm uzmanların ve yetkililerin açıklamaları bu doğrultuda yüzde 25 zam oranı hesabını kuvvetlendiriyor. 

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