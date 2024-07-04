Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Avrupa Birliği tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan ve 2022 yılında uygulamaya konulan yeni güvenlik standartları Türkiye'de de devreye girilmesi konusunda adım Geçtiğimiz aylarda atıldı. Bu kapsamda 7 Temmuz'da Türkiye'de yürürlüğe girecek olan yeni güvenlik standartları kapsamında yeni nesil otomobillerde GSR II standardı devreye girecek. Devreye alınması gerekli olacak olan mevzuatta otomatik frenleme, akıllı hız yardımı gibi donanımlar belirlenen araçlara zorunlu olarak eklenecek. Ancak bu program eklentileri, Türkiye'de satılacak olan tüm 0 otomobillerde de yer alacak iken, fiyatlarda da önemli ölçüde artışa maruz kalacak.

SIFIR ARAÇLARA YENİ GÜVENLİK STANDARTI

Belirlenen standartlar araçlara uygulanmadığı takdirde trafiğe çıkamayacak. Alınan kararlar gereği imzası atılan bu yeniliklerin otomobil fiyatlarına yansıyacağı da biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda ilave maliyet tutarının 2000 euro'ya kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz şartlarında ise yol güvenliği Mevzuatı kapsamında araçlarda 105.000 gibi bir fiyat yansımasına sebep olacağı belirtilmiş bulunuyor.





Avrupa Birliği standartları uyumu için Türkiye'de de yürürlüğe girmesi beklenen kritik tarih 7 Temmuz olarak açıklandı. Bu kapsamda bu güvenlik önlemlerinin 0 araçları eklenmesi ile birlikte fiyatlarda yukarıda bahsi geçen tutarlarda artış yapılacak. Avrupa Birliği GSR II önlemleri kapsamında birçok donanım zorunlu hali getirilirken sürücülerin sürüş deneyiminin arttırılması hedefleniyor. Geri vites sensörleri, akıllı hız yardımı, acil durdurma sinyali, otomatik fren ve şerit takip sistemi gibi donanımların eklenmesi alıcının cebini yoracağı benziyor.

Bu açıklamalar ile birlikte otomobil sektörü en hareketli dönemlerini geçirirken, 7 Temmuz’a kadar sıfır araç fiyatlarında inanılmaz bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Yeni mevzuata uymayan araçları ellerinden çıkarmak isteyen firmaların fiyatlarda inanılmaz kampanyalar düzenlemesi otomotiv sektörünü bu tarihlerde hareketlendirmişe benziyor.