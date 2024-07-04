Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda ilave maliyet tutarının 2000 euro'ya kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz şartlarında ise yol güvenliği Mevzuatı kapsamında araçlarda 105.000 gibi bir fiyat yansımasına sebep olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:52
Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Avrupa Birliği tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan ve 2022 yılında uygulamaya konulan yeni güvenlik standartları Türkiye'de de devreye girilmesi konusunda adım Geçtiğimiz aylarda atıldı. Bu kapsamda 7 Temmuz'da Türkiye'de yürürlüğe girecek olan yeni güvenlik standartları kapsamında yeni nesil otomobillerde GSR II standardı devreye girecek. Devreye alınması gerekli olacak olan mevzuatta otomatik frenleme, akıllı hız yardımı gibi donanımlar belirlenen araçlara zorunlu olarak eklenecek. Ancak bu program eklentileri, Türkiye'de satılacak olan tüm 0 otomobillerde de yer alacak iken, fiyatlarda da önemli ölçüde artışa maruz kalacak.

SIFIR ARAÇLARA YENİ GÜVENLİK STANDARTI

Belirlenen standartlar araçlara uygulanmadığı takdirde trafiğe çıkamayacak. Alınan kararlar gereği imzası atılan bu yeniliklerin otomobil fiyatlarına yansıyacağı da biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda ilave maliyet tutarının 2000 euro'ya kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz şartlarında ise yol güvenliği Mevzuatı kapsamında araçlarda 105.000 gibi bir fiyat yansımasına sebep olacağı belirtilmiş bulunuyor.

tll

 Avrupa Birliği standartları uyumu için Türkiye'de de yürürlüğe girmesi beklenen kritik tarih 7 Temmuz olarak açıklandı. Bu kapsamda bu güvenlik önlemlerinin 0 araçları eklenmesi ile birlikte fiyatlarda yukarıda bahsi geçen tutarlarda artış yapılacak. Avrupa Birliği GSR II önlemleri kapsamında birçok donanım zorunlu hali getirilirken sürücülerin sürüş deneyiminin arttırılması hedefleniyor. Geri vites sensörleri, akıllı hız yardımı, acil durdurma sinyali, otomatik fren ve şerit takip sistemi gibi donanımların eklenmesi alıcının cebini yoracağı benziyor.

Bu açıklamalar ile birlikte otomobil sektörü en hareketli dönemlerini geçirirken, 7 Temmuz’a kadar sıfır araç fiyatlarında inanılmaz bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Yeni mevzuata uymayan araçları ellerinden çıkarmak isteyen firmaların fiyatlarda inanılmaz kampanyalar düzenlemesi otomotiv sektörünü bu tarihlerde hareketlendirmişe benziyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Ehliyeti olanlara iş kapıları açıldı! Kurayla alım yapılacak: İş arayanlara müjde

Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı

Çay ve kahve lekelerini silgi gibi silen formül! Halı ve koltukların kurtarıcısı geldi

Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber

Ziraat Bankası faizi dibe çekti! Tamı tamına 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları patladı!

Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi! Emekliler zil takıp oynayacak: Günler önce duyuruldu

SYDV 20-49 yaş arası personel alımına start verdi! KPSS'siz yüksek maaşlı iş ilanı açıldı

4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında