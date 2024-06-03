Sürücüler o tarihe dikkat! Yakıtta indirimin feriştahı geliyor

Ülkemizde akaryakıt fiyatları ve LPG fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Döviz kurunun oynaklığı, küresel olaylar ve Brent Petrol varil fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatları ile alakalı gün gün sektörel kaynaklarda zam ya da indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Bahsi geçen bu düşüş ve yükselişler ile birlikte Brent Petrolün varil fiyatının en son 80 dolarak kadar gerilemesi akaryakıtta düşüş sinyali verirken, yeni bir indirim müjdesi geçtiğimiz ay zamlanan LPG Otogaz kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

LPG’YE İNDİRİM

Sektörel kaynaklar yapılacak olan zam ve indirimler ile alakalı olarak bilgilendirmeye devam ediyor. EN son Mayıs ayının son günü ortaya atılan iddialarda Haziran ayının başında LPG’ye indirim geleceği belirtilirken, verilen son dakika müjdeli haberde 4 Haziran gece yarısı itibari ile LPG indirimi onaylandı.





Bu kapsamda Otogaz kullanan sürücüler 4 Haziran itibari ile 1.10 kuruşluk indirimle araçlarına yakıt alabilecekler.

Son zam tarihi olan 3 Mayıs'ta LPG'nin litresi 1 lira 64 kuruş seviyesine yükselmişti. Ancak son dakika açıklanan indirim kapsamında fiyatların aşağı çekileceği belirtildi. İstanbul'da litre başına 19,38 - 19,08 TL, Ankara'da 19,77 TL ve İzmir'de 19,39 TL seviyelerine düşeceği hesaplanan LPG fiyatları, sürücülere nefes aldıracak.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları ile birlikte otogaz fiyatları da il il değişkenlik gösterebiliyor. Sürücülere verilen müjde sadece LPG’li araç sahibi olan bireyi ilgilendirirken, Benzin ya da mazota şimdilik herhangi bir indirimin yapılmayacağı belirtilmiş bulunuyor.