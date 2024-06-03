Bist 100
10.450,29 0%
DOLAR
32,2 -0,11%
EURO
34,95 -0,02%
ALTIN
2.400,14 0%

Sürücüler o tarihe dikkat! Yakıtta indirimin feriştahı geliyor

Ülkemizde akaryakıt fiyatları ve LPG fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Döviz kurunun oynaklığı, küresel olaylar ve Brent Petrol varil fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatları ile alakalı gün gün sektörel kaynaklarda zam ya da indirim haberleri gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:15
Sürücüler o tarihe dikkat! Yakıtta indirimin feriştahı geliyor

Ülkemizde akaryakıt fiyatları ve LPG fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Döviz kurunun oynaklığı, küresel olaylar ve Brent Petrol varil fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatları ile alakalı gün gün sektörel kaynaklarda zam ya da indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Bahsi geçen bu düşüş ve yükselişler ile birlikte Brent Petrolün varil fiyatının en son 80 dolarak kadar gerilemesi akaryakıtta düşüş sinyali verirken, yeni bir indirim müjdesi geçtiğimiz ay zamlanan LPG Otogaz kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

LPG’YE İNDİRİM

Sektörel kaynaklar yapılacak olan zam ve indirimler ile alakalı olarak bilgilendirmeye devam ediyor. EN son Mayıs ayının son günü ortaya atılan iddialarda Haziran ayının başında LPG’ye indirim geleceği belirtilirken, verilen son dakika müjdeli haberde 4 Haziran gece yarısı itibari ile LPG indirimi onaylandı. 

tll

Bu kapsamda Otogaz kullanan sürücüler 4 Haziran itibari ile 1.10 kuruşluk indirimle araçlarına yakıt alabilecekler.

Son zam tarihi olan 3 Mayıs'ta LPG'nin litresi 1 lira 64 kuruş seviyesine yükselmişti. Ancak son dakika açıklanan indirim kapsamında fiyatların aşağı çekileceği belirtildi. İstanbul'da litre başına 19,38 - 19,08 TL, Ankara'da 19,77 TL ve İzmir'de 19,39 TL seviyelerine düşeceği hesaplanan LPG fiyatları, sürücülere nefes aldıracak.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları ile birlikte otogaz fiyatları da il il değişkenlik gösterebiliyor. Sürücülere verilen müjde sadece LPG’li araç sahibi olan bireyi ilgilendirirken, Benzin ya da mazota şimdilik herhangi bir indirimin yapılmayacağı belirtilmiş bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek maaşlı THY personel alımı başladı! En az lise mezunu olmak yeterli

Bakanlıktan ihtiyaç sahiplerine 7.608 TL yardım! İki şartla hesaplara yatırılacak

Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

KPSS puanı olmayana iş kapısı açıldı! Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

3 gün içinde başvuran emekliye 18.000 TL ikramiye! Bayram öncesi ilaç gibi gelecek

Sabah 10.00'da açıklandı! Emekli ve memurlara hak ettiği zam onaylandı

Altın fiyatlarının 12 aylık akıbeti ortaya çıktı! Bu rakama fırlayacak

36 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde! 120 ay vadeli ucuz konut satıı başlıyor

Sürücüler o tarihe dikkat! Yakıtta indirimin feriştahı geliyor

Bakanlıktan ihtiyaç sahiplerine 7.608 TL yardım! İki şartla hesaplara yatırılacak

KPSS puanı olmayana iş kapısı açıldı! Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapılacak

Yüksek maaşlı THY personel alımı başladı! En az lise mezunu olmak yeterli

Aracını muayeneye götürecekler dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Bankkart sahiplerine acil duyuru! 1000 TL para iadesi bunu yapana verilecek

Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

Başvurmayan dizlerini dövecek! 3 gün içinde faizsiz 25.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtılacak