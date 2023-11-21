Tapusu olan herkes kontrol etsin! 5.843 TL paranız geri ödenecek: Sadece başvuranlar geri alabilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu, belirli şartları sağlayan kişilere 5.842 TL'lik emlak vergisi para iadesi yapılması için karar alınırken şartların neler olduğu bilgisi yayınlandı. KDK'nın açıklamalarıyla beraber tapu sahipleri için direkt olarak etkilenirken gerekli kriterler yayınlanırken 5 senelik emlak vergisinin iadesi yapılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu üzerinden değerlendirme yapılırken tapu sahipleri için emsal karara varıldı. 2016 senesiyle beraber emekli olunurken aynı yıl içerisinde 200 metrekareden küçük ev sahibi olanlar ise gayrimenkulü ya da gelirinin bulunmadığını gösterir. Başvurular üzerine sorun yaşayanların problemlerinin giderilmesi için önceki yıllarda ödemesi yapılan emlak vergilerin iade talebinde bulunuldu.





Kararın verilmesiyle beraber vatandaşın haklı olduğu bilgisine varılarak emlak vergisi üzerinden iade talebine olumlu sonuç geldi. Emsal kararla beraber milyonlarca ev sahibi için benzer durumlar üzerinde benzer haklara sahip olunmaktadır.