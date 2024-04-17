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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun ikinci yarıda düşmesi bekleniyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'daki IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları sırasında yaptığı sunumda, Türkiye'de enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 19:38
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun ikinci yarıda düşmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'daki IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları çerçevesinde yaptığı sunumda, Türkiye'de enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. 

TCMB'nin paylaştığı "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumda, hizmet enflasyonunun düşürülmesinin zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, konut enflasyonunun gerilediği vurgulandı.

Sunumda ayrıca, yurt içi talebin normalleşme işaretleri göstermesine rağmen dirençli kalmaya devam ettiği belirtildi. Getiri eğrisinin parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği ve Türk lirası mevduatların payının arttığı, ancak bunun bir kısmının tersine döndüğü de sunumda ifade edildi.

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