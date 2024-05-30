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Temmuz’da maaşlara 2. güncelleme! Bu sefer intibak zammı geliyor

Uzun süredir beklenen ve emekli maaşları arasındaki tutarsızlığı ortadan kaldıracağı tahmin edilen İntibak Zammı ile milyonlarca emeklinin maaşlarında artış yaşanacak.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 17:41
Temmuz’da maaşlara 2. güncelleme! Bu sefer intibak zammı geliyor

Emekli maaşları ve ikramiyeye zam beklentileri enflasyon rakamlarının artışının devam ettiği şu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile alakalı olarak bir çok hesaplama yapılırken, maaşlarda intibak düzenlemesiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir beklenen ve emekli maaşları arasındaki tutarsızlığı ortadan kaldıracağı tahmin edilen İntibak Zammı ile milyonlarca emeklinin maaşlarında artış yaşanacak.

İNTİBAK YASASI ONAYLANACAK MI?

Peki İntibak zammı gelecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, intibak zammı ile alakalı beklentileri ve olası etkileri hakkında bilgi verdi. Meclis'e sunulan ve düzenleme tarihi merakla beklenen Torba Yasa için muhalefet tarafından sunulan öneriler arasında 'intibak yasası' yer alıyor. Ülke genelinde milyonlarca emekli, maaşlar arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması adına İntibak Yasasının çıkmasını beklerken, uzman isim tarafından son yapılan değerlendirme dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor. 1 Ocak 2013’te ilk devreye alınan intibak yasası ile birlikte 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için de intibak yapılacağını taahhüt etmişti.

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O dönem bu yasadan emekli sayısının yüzde 70’inin faydalandığı açıklanırken, maaşlarda da kallavi derecede artış yaşandığı biliniyor. O dönemden sonra aradan geçen vakit itibari ile 2024 yılında memur arasında intibak sorununun yaşanacağını belirten isim, önceden 4A ve 4B’linin bu yasadan faydalandığı ortaya çıktı.

 2024 Temmuz ayında, memurlara %19.5 ile %20.5 civarında bir zam oranı açıklaması yapılacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında Haziran enflasyon rakamının tamamlanması ile birlikte %20'lik bir zam yapılması durumunda memur emeklilerine artı zam verilmeyeceği tahmin ediliyor. Hükümet tarafından seyyanen zam verildiği açıklamasına istinaden makasın artacağı tahminleri sunuluyor. Tüm öğretmenler, polisler ve memurlar Temmuz ayında alacakları potansiyel zammı, %20 ile çarparak hesaplayacakları ortaya çıkarken, intibak düzenlemelerinin emekli maaşlarına olumlu etkileneceği de belirtilmiş bulunuyor.

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