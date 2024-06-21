Temmuz öncesi markete koşan yaşadı! Ayçiçek yağına maliyet zammı geliyor

Son dönemdeki olumsuz iklim koşulları ve çekirdek stoklarındaki azalma, küresel ayçiçek yağı fiyatlarını ciddi oranda etkiledi. Uluslararası piyasalarda ham ayçiçek yağı fiyatları son bir ayda yaklaşık yüzde 20 oranında artış göstererek, ton başına 870 dolardan 1030 dolara yükseldi. Yaşanan bu durumların ayçiçek yağına zam olarak yansıyacağı ön görülüyor. Benzer bir şekilde ülkemizin ayçiçek üretiminin merkezi olan Edirn de de yaz hastalıkların başlaması ayçiçek yağı üretimine etki ederken, fiyatların artışında da etken olarak gösterildi.







AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA ZAM

Sektör temsilcileri tarafından yapılan uyarılarda bayramın hemen akabinde ve özellikle de Temmuz ayı içerisinde ayçiçek yağında gözle görülür bir artış olabileceği konusuna değinildi. Sektörden gelen bilgilere göre şu anki ayçiçek yağı fiyatlarının maliyetin altında kaldığı belirtilirken, fiyat ortalaması hakkında da bilgi verildi. Özellikle ülke genelinde zincir marketlerdeki yağ fiyatlarının 5 LT'sinin 200 TL civarında olduğu belirtilirken, markalı ürünlerde ise bu fiyatın 280 TL'ye kadar çıkabildiği bilgisi verildi. Ayçiçek yağı fiyatları arasında bu derecede uçurum olmasının sebebinin fiyatlarda damping ve usulsüzlük yapılması olarak belirtilirken, fiyatların normalin altında seyrettiği ve imalatçıların büyük sıkıntı yaşadığı da ifade edildi. Ortalama olarak 195 TL civarında seyreden ayçiçek yağı fiyatlarının Temmuz ayında 250 TL civarına çıkabileceği de ön görüldü.

Küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmeler, ayçiçek stoğunun tükenme noktasına gelmesi, Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna da üretimden verim alınamaması gibi sebepler, ülkemizde ayçiçek yağını tamamen etkilemekte iken ham ayçiçek yağı fiyatlarında yükselişin de etkisinin olabileceği belirtildi.