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Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracat Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,6 arttı

Türkiye'nin ocak-haziran döneminde komşu ülkelere ihracatı geçen yıla göre yüzde 11,6 artarak 11,6 milyar dolara çıktı. İhracatın sektörel dağılımı ve en fazla ihracat yapılan ülkeler haberimizde detaylı olarak yer alıyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:57
Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracat Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,6 arttı

TÜRKİYE'NİN KOMŞULARINA İHRACATI ARTTI

Türkiye, ocak-haziran döneminde komşuları olan İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yönelik ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artırarak 11,6 milyar dolarlık bir rakama ulaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde komşularına yapılan ihracat ise önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi.

Türkiye'nin bu dönemde komşu ülkelere en fazla ihracatı 5 milyar 35 milyon 697 bin dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı sırasıyla 2 milyar 60 milyon 678 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 558 milyon 499 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 151 milyon 886 bin dolarla Gürcistan, 1 milyar 120 milyon 180 bin dolarla İran ve 703 milyon 560 bin dolarla Suriye takip etti.

dolar

SEKTÖREL DAĞILIM

Türkiye'nin komşularına yönelik ihracatında sektörel dağılıma bakıldığında, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ön plana çıktığı görüldü. Bu sektörden komşu ülkelere toplamda 1 milyar 690 milyon 451 bin dolarlık ihracat yapıldı. "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" sektörü ise 1 milyar 528 milyon 365 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Ayrıca "çelik" sektörü de 968 milyon 123 bin dolarlık ihracatla önemli bir katkı sağladı.

Türkiye'nin komşularına yönelik ihracatında yıllık bazda en fazla artış yüzde 18,2 ile Yunanistan ve yüzde 17,2 ile Irak'a yapılan ihracatta gözlemlendi.

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