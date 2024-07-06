Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Müdahale alım fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), arpa ve buğdayda beklenen rekolte düşüşünü dikkate alarak açıklanan müdahale alım fiyatlarının revize edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:26
Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Müdahale alım fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ'NDEN MÜDAHALE ALIM FİYATLARI ÇAĞRISI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday ve arpada beklenen rekolte düşüşü nedeniyle müdahale alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, 2023-2024 üretim sezonunda bahar aylarında düzensiz yağışların ve ani sıcaklık değişimlerinin bazı bölgelerde bitkide olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Bu durumun özellikle arpa ve buğday rekoltesini düşürdüğünü ifade eden Bayraktar, sıcaklık değişimlerine uyumlu bitki çeşitlerinin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

REKOLTE TAHMİNLERİ

TZOB tarafından yapılan değerlendirmeye göre, buğday rekoltesinin yaklaşık yüzde 8-10 oranında azalarak 22 milyon tondan 20 milyon tona, arpada ise yüzde 15 azalarak 9,2 milyon tondan 7,8 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu durumun, tarımsal üretim ve çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayan Bayraktar, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki çiftçilerin verim kaybına uğradığını belirtti.

SERBEST PİYASA FİYATLARI

Bayraktar, serbest piyasada buğday ve arpa fiyatlarının müdahale alım fiyatlarının altında seyrettiğini söyledi. Geçen hafta arpa fiyatlarının ton başına 7 bin 70 lira, ekmeklik buğday fiyatlarının ton başına 9 bin 8 lira, makarnalık buğday fiyatlarının ise ton başına 9 bin 607 lira seviyelerine gerilediğini aktardı.

TZOB, çiftçilerin karşılaştığı zorlukları ve serbest piyasadaki fiyat düşüşlerini dikkate alarak müdahale alım fiyatlarının revize edilmesi gerektiğini savunuyor. Bayraktar, buğday için ton başına 1750 lira, arpa için ton başına 750 lira fark ödemesi desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Her sabah kahve içenler aman dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Yıllar sonra açıklandı

Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

Her sabah kahve içenler aman dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Yıllar sonra açıklandı

O banka promosyonda şov yaptı! Tek imzaya 45 bin TL promosyona onay verdi

Temmuz zammı yüzde 24,73 açıklanmıştı! O emeklinin maaşında 1500 TL artış onaylandı

Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Arabası olanlara acil duyuru! O tarihe kadar bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

IBAN'a bu sabah bakmanız gerekiyor! 2.000 TL- 4.000 TL ödeme hesaba aktarılıyor

Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak