Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Müdahale alım fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ'NDEN MÜDAHALE ALIM FİYATLARI ÇAĞRISI



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday ve arpada beklenen rekolte düşüşü nedeniyle müdahale alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, 2023-2024 üretim sezonunda bahar aylarında düzensiz yağışların ve ani sıcaklık değişimlerinin bazı bölgelerde bitkide olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Bu durumun özellikle arpa ve buğday rekoltesini düşürdüğünü ifade eden Bayraktar, sıcaklık değişimlerine uyumlu bitki çeşitlerinin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.



REKOLTE TAHMİNLERİ

TZOB tarafından yapılan değerlendirmeye göre, buğday rekoltesinin yaklaşık yüzde 8-10 oranında azalarak 22 milyon tondan 20 milyon tona, arpada ise yüzde 15 azalarak 9,2 milyon tondan 7,8 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu durumun, tarımsal üretim ve çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayan Bayraktar, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki çiftçilerin verim kaybına uğradığını belirtti.

SERBEST PİYASA FİYATLARI

Bayraktar, serbest piyasada buğday ve arpa fiyatlarının müdahale alım fiyatlarının altında seyrettiğini söyledi. Geçen hafta arpa fiyatlarının ton başına 7 bin 70 lira, ekmeklik buğday fiyatlarının ton başına 9 bin 8 lira, makarnalık buğday fiyatlarının ise ton başına 9 bin 607 lira seviyelerine gerilediğini aktardı.

TZOB, çiftçilerin karşılaştığı zorlukları ve serbest piyasadaki fiyat düşüşlerini dikkate alarak müdahale alım fiyatlarının revize edilmesi gerektiğini savunuyor. Bayraktar, buğday için ton başına 1750 lira, arpa için ton başına 750 lira fark ödemesi desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

