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Tuvalet kağıdı fiyatlarında indirim şenliği! Yüzde 50 indirim ile çift haneye düştü

Marketler de zaman zaman düzenledikleri kampanyaları ile tuvalet kağıdı fiyatlarını yüzde 50'ye varan indirimlerle sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:44
Tuvalet kağıdı fiyatlarında indirim şenliği! Yüzde 50 indirim ile çift haneye düştü

Özellikle de pandemi dönemi sonrasında hijyen ihtiyaçları önemli ölçüde artmış bulunuyor. Tuvalet kağıdı fiyatları da hal bu iken son 2 senede yüzde 100 üzerinde artışına devam ediyor. Artan talep ile arzın geride kalması sebebiyle tuvalet kağıdı fiyatları artışına devam ederken, hijyen ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş, indirimli tuvalet kağıdı fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Marketler de zaman zaman düzenledikleri kampanyaları ile tuvalet kağıdı fiyatlarını yüzde 50'ye varan indirimlerle sunmaya devam ediyor. CarrefourSA'da tuvalet kağıdı fiyatlarında yaptığı indirimleri ile oldukça dikkat çekiyor. Carrefoursa'nın bahar fırsatları kapsamında sunmuş olduğu yüzde 50 indirimli tuvalet kağıdı ve kağıt havlu kampanyasında fiyatlar bedavadan biraz pahalıya denk geliyor. 

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CARREFOURSA İNDİRİMLİ TUVALET KAĞIDI FİYATLARI

CarrefourSA!da özellikle de Papia markasının 8'li Egzotik Tuvalet Kağıdı'nın normalde 120,90 TL olan fiyatının 59,90 TL'ye indirildiği belirtilirken, diğer bir indirim de Familia markasına yapılmış bulunuyor.  Familia markasının 16'lı tuvalet kağıdı 215,95 TL yerine 125,90 TL'ye raflardaki yerini aldı. Familia'nın aloe vera özlü kağıt havlusu da indirime girdiği ve normalde 108,75 TL olan fiyatının 64,90 TL'ye indiği açıklandı. 

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CarrefourSa indirimli ürünler kataloğunda en çok dikkat çeken ürün tuvalet kağıdı olurken, CarrefourSa'nın kendi kartına sahip olan birey, bu indirimden faydalanabiliyor. CarrefourSa kart market kasalarından 1 TL gibi bir cüzi rakamla alınabilmekte iken yüzde 50'ye varan indirimlere hak sahibi olunabiliyor. 

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