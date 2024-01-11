Ünlü ekonomist piyasalarda deprem etkisi yarattı! Dolar 40 TL olacak diyerek korkutan tarihi verdi

UZMANI AÇIKLADI: DOLAR 40 LİRA...

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, 1 Ocak 2024 tarihinde bir köşe yazısı yazarak dolar kurunun 40 lira olacağını ifade etmişti. Bu tahmini ile herkesin dikkatini çeken Aktaş bu tahmininin hükümetin 2024-2026 orta vadeli enflasyon tahminlerine göre yaptığını belirtti.





Sosyal medya da bu tahmini yaptıktan sonra en çok konuşulan konulardan biri olan Aktaş’ın bu yorumunu çoğu kişi ütopik bulduğunu belirtti dayandırdığını belirtti. Ancak bazı ekonomistlerde bu tahminin doğruluk payı olduğun ifade ederek Aktaş’ın tahminlerinin gerçeği yansıttığını söyledi.

DOLAR 40 LİRA TARTIŞMASI

Ekonomi dünyasında soru işareti yaratan bu köşe yazsının ardından ise Aktaş 3 Ocak 2024 tarihinde yeni bir yazı yazdı. Aktaş bu köşe yazısında Türkiye’de dolar kuru tahmin etmenin zorluğuna vurgu yaparak bu tahmini kendisinin değil hükümetin yaptığının altını çizdi. Halen doların 40 lira bandında olup olmayacağı tartışılsa da bu ülkenin ekonomisinin gidişatına göre şekilleneceği aşikar. Eğer ki Aktaş ın tahmini gerçekleşirse ülke olarak ciddi ekonomik sorunların baş göstereceği belirtiliyor. Çünkü doların bu denli yükselmesi Türk lirasının değerini iyice düşürecek. Bu da alım gücünün günden güne düşmesi anlamına geliyor.