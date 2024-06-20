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Vergi paketi onaylandı! Her şeyi unutun yüzde 30 yeni vergi geliyor

Türkiye'nin ekonomik gündeminde son dönemde önemli bir tartışma konusu olan vergi paketi taslağı kapsamında açıklanan yeni bir vergi büyük şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:34
Vergi paketi onaylandı! Her şeyi unutun yüzde 30 yeni vergi geliyor

Hükümet tarafından onay sürecinde olan vergi paketi taslağı ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik gündeminde son dönemde önemli bir tartışma konusu olan vergi paketi taslağı kapsamında açıklanan yeni bir vergi büyük şirketleri yakından ilgilendiriyor. Hükümet tarafından oluşturulan bu yeni paket kapsamında Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) gibi büyük projelere dahil olan dev şirketlere daha yüksek meblağda kurumlar vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiş bulunuyor.

Havalimanları, şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler ve tren hatları gibi kritik hatlarının yapımını üstlenen şirketler, bankalarla eşitlenecek şekilde vergi ödemesi yapacak. ani bu dev şirketler, şimdiye kadar ödedikleri yüzde 25 kurumlar vergisinden, bundan sonra yüzde 30 oranında vergi ödeyecekler. Yüzde 5’lik bu oran artışı ile birlikte devletin yıllık kazancı 5 milyar TL olarak artmasını sağlayacak.

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YENİ VERGİ AÇIKLANDI

Özellikle de 30- 40 yıllık sözleşme kapsamında projeyi yönetecek olan şirketlerin maliyetini önemli ölçüde etkileyeceğe benziyor Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Ankara Garı, birçok havalimanı, şehir hastaneleri ve otoyollar gibi dev projeler için artık daha yüksek tutarda kurumlar vergisi ödenecek.

Ekonominin daha da iyileşmesi adına atıldığı tahmin edilen bu adımdan en çok şirketlerin etkileneceği biliniyor. Ülkemizin geleceği adına atılan bu büyük proje yatırımlarının, ülke ekonomisine katkısından daha çok faydalanılmak istendiği belirtilmiş bulunuyor.

Meclisin açılmasının hemen akabinde onay alması beklenen ve çalışmaların devam ettiği vergi tasarısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay alınması akabinde 2025 yılı itibari ile yürürlüğe gireceği açıklandı. Yapılan açıklamada çalışmaların sadece onay sürecinde olduğu belirtilirken, 1 Ocak 2025 itibari ile söz konusu programda şirketlere ek vergi kesintisinin başlayacağı da belirtilmiş bulunuyor

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