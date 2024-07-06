Yardım alan hanelere destek bombası patladı! Sosyal ödemelere yüzde 100 zam

Sosyal devlet anlayışı ile Aile Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli vatandaşa yönelik destekler devam ediyor. Vatandaşa yönelik olarak düzenlenen destekler, ihtiyaca göre şekilleniyor ve gün geçtikçe de yeni destek açıklamaları yapılabiliyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan oranında maaş olarak ödenen aylık desteklerin zamlanacağı bilinirken, belediyecilik anlayışı ile yerel yönetimlerden de destekler açıklanabiliyor. İhtiyaç sahibi birey ya da hanelere yönelik düzenlenen kampanyalar oldukça ilgi çekerken, haneye giren maaş tutaru hesaplamasınca dar gelirli olan birey bu desteklarden faydalanıyor.

BELEDİYE DESTEKLERİNE YÜZDE 100 ZAM

Özellikle seçimler öncesinde belediye başkan adayları tarafından vaatler,mseçimin kazanılması akabinde onay alması adına belediye meclisinde görüşülürken, atulan şmzalar sonrası da halka duyuru yapılıyor. Son olarak bir süredir Çorum Belediyesi tarafından dar gelrli bireyi ilgilendiren destek ile alakalı yüzde yüz zam haberi açıklanmış bulunuyor. Binlerce dar gelirli haneye her ay düzeli olarak verilen Sosyal Destek Kart, hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel esnaf için büyük önem arz eden bir program olarak biliniyor. Çorum Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli bireye her ay hesabına aktarılan destek, belediye sınırları içerisinde yer alan esnafta harcanması sağlanırken daer gelirlinin ihtiyacı karşılanırken, esnafın da hareketlenmesi hedefleniyor.





BAŞKAN AŞGIN AÇIKLADI

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz sene 500 TL olarak ödeneceği açıklanan destek tutarına yüzde yüz zam yapıldığı belirtilirken bu ay itibari ile hak sahibi dar gelirlinin hesabına 1000 TL ödemelerin başlayacağı belirtilmiş bulunuyor. Ocak ayında ilk zam ile 800 TL'ye yükseltilen sosyal destek kart tutarı, Temmuz zammı ile 1000 TL'ye yükseltilirken bu kapsamda 2024yılı içerisinde yüzde yüz zam yapıldığı belirtildi.

Gıda desteği olarak ihtiyaçların karşılanma ihtiyacını sosyal destek kartı aracılığı ile sağlayan Belediye, dar gelirli bireyin alışverişini istediği yerden yapması imkanını sağlamakta. Bu sayede ise yerel ekonomiye de katkı sağlanması beklenmektedir. Sosyal detsek kartı kullanan vatandaşın, şehirde yer alan tüm esnaf marketlerde kullanılabileceği belirtilmiştir.