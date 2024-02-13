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Yastık altında altın biriktirenler bunu es geçmesin! İslam Memiş bomba etkisi yaratacak uyarıyı yaptı

Son yaşanan gelişmelerin ardından piyasadaki hareketliliği inceleyen ve yorumlayan Ekonomist İslam Memiş’ten altın alacaklara ciddi bir çağrı geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:40
Yastık altında altın biriktirenler bunu es geçmesin! İslam Memiş bomba etkisi yaratacak uyarıyı yaptı

Yatırımcının yol izlemesine yardım eden uzman isim İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşa seslendi ve bu tarihin çok önemli olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde…

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GRAM ALTINI OLUP DA KAZANMAK İSTEYEN DİKKAT: İSLAM MEMİŞ OLACAKLARI AÇIKLADI

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, gram cinsinden altına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Merkez Bankası'nın değişen fonksiyonlarının olası etkilerini düşünerek yatırımcılara süre tanıyan Memiş, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Mali analist İslam Memiş, yatırımcıları gram başına altının son şans olduğu konusunda uyarıyor. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin olası etkilerini değerlendiren Memiş, tarih vererek kârı kaçırmak istemeyenleri uyardı.

 Memiş, şunları söyledi: “Bu hafta sonu önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'na yeni başkan atandı. Piyasada neler olabilir? Cuma gecesi Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığından istifa ettiğini açıklaması yatırımcıları korkuttu.

Özellikle Hafize Hanım istifa etmeden 4 saat önce bir mesaj paylaşmıştım. Pozisyonda herhangi bir öfke yaratmaması gereken bazı değişiklikler olabileceğine dair bir bildirim aldım. Cuma gecesi borsaya dikkat edin dedim.

Haberi isim vererek kamuoyuna duyurmak kibarlık olmaz. Yerine Fatih Karahan atandı. Fatih Bey de 1982 doğumludur. Fatih Bey Boğaziçi mezunudur. Yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı.

New York Federal Reserve Bank'ta çalışmaya başladı. Bu bilgi akışının piyasada garip bir etki yaratmasını bekleyenler, hiçbir sonuç olmayacağından emin olabilirler.

Hafize Erkan bizzat istifa etti ancak görevden alınmadı. Piyasada herhangi bir aksama olmayacak. Ayrıca Maliye ve Maliye Bakanımız maliye politikamızda herhangi bir değişiklik olmayacağı mesajını gönderdi. "Yeni başkan yolumuza devam edeceğimiz mesajını verdi" dedi.

MEMİŞ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

“Borsa İstanbul'da kârlı satışa hazırlanırken 8.200'e düşeceklerini, ardından 9.000'lik hedef artışı göreceğimizi söyledim. Mart sonuna kadar beklediğim 9000 cepte ama kısa vadede 8250'ye kadar da kar satışları göreceğiz.

O zaman 9.000'i aşmak isteyen bir borsayla karşı karşıya kalacağız. Yabancı yatırımcılara odaklandığımızda şubat ortasından itibaren geleceklerini ve borsayı 'bu yıl 15.000 puana' çıkaracaklarını söyledim.

2024 yılına kadar borsada 10 lakh puandan fazlasını göreceğiz. "Bu seviyeler tüm hisse senetlerinin çok para kazandıracağı anlamına gelmiyor."

Dolar kuruna ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Dolar kuru 30,48. Bu tarafta dolar endeksini izleyeceğiz. Endeks 104,20'ye kadar çıkabilir, benim yorumum geçerli" dedi.

Dolar dünya çapında güçlü konumunu korumaya devam edecek. Peki euro, altın ve gümüş nasıl etkilenecek? Kısa vadede olumsuz etkilenecektir. Çarşamba gününe kadar ons altın ve ons gümüşte düşüş, sonrasında yükseliş hareketinin başlayacağını bekliyorum.

Mesela altının ons başına 2019 dolar var, onun üstünde 2058 dolar var. Bu aralığı izleyebilirsiniz. 2018 düşerse o zaman 2008 doları var, orada işe yarayabilir ama bunlar son damlalar. Başlangıçta fiyatların 2.150 dolar ve 2.300 dolar olacağını tahmin ediyorduk" dedi.

'BİR ŞANS DAHA' UYARISI

Gram altın yatırımcıları için bir fırsat daha olduğu uyarısında bulunan İslam Memiş, şunları söyledi: “Gram altın cumartesi günü 2072'de kapandı. Kısa vadede 2050-2070 dönemi farkı hala geçerli.

Artık bir sonraki atakta gram bazında hedefimiz 2090 lira. Bu nedenle bu hafta TL alanlar, elinde TL olanlar veya geçen hafta alım yapmayı erteleyenlerin bu hafta Çarşamba gününe kadar şansı var. Alın ve sakince bekleyin.

Ons gümüşte 22.50- 23 doları takip edeceğim. Gram gümüşte 22-23 lira bant aralığı ise geçerliliğini koruyor."

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