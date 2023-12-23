Yatırımın adresi değişti! 3 tanesi 150 TL'den daha fazla tutuyor: Altını solda sıfır bıraktı
Yatırım yapanlara uzmanlardan uyarılar gelirken kış aylarıyla beraber yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler çeyrek fiyatlarına satışa çıkartıldı. Eriğin 3 tanesi 160 TL olurken kilosu ise 3.200 TL olarak raflarda yerini aldı.
Hava sıcaklığının gece saatleriyle beraber eksi 10 derecelere kadar düşüşüyle beraber Kayseri'de yaz mevsimlerinin meyvesi olan kiraz, erik talepleri artış göstererek raflarda yerini almaya başladığı görüldü. Hamile kadınlar ile yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı 3 bin ve 3.200 TL aralığında olurken yurt dışındaki seralarda yetiştirilen meyveler çeyrek altın rakamlarıyla artış gösterdi.
TALEPLER ARTIŞ GÖSTERDİ
Yaz mevsimlerinin bugünlerde 3.200 TL seviyelerinde olmasıyla çeyrek altın ile yarıştığı belirtirken 5 yıldır manav işleten Ekrem Kanarya, 3 adet erik 160 TL, kilogramı ise 3.200 TL olurken kiraz ise 6 adedi 195 TL kilogramı ise 3 bin TL olduğu bilgisi verildi. Genellikle talepler üzerine yoğunluk yaşanırken akşam iş yerimizi kapattıktan sonra talebin oluştuğunun altını çizdi. Tüm ürünlerde yaşanan artışla, kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde artış yaşandığını açıkladı.
Müşterilerden Fatih Abaylı ise "Erik maalesef çok pahalı. Allah, eşi aşerenlere yardım etsin. Şu an sanırım eriğe yapılan yatırım, en mantıklı yatırım olur. Fiyatı altın ile yarışıyor" ifadelerini kullandı.