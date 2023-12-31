Yatırımın yönü tamamen değişti! Parasını buna yatıran oluk oluk para kazanıyor!

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YENİ GÖZDE YATIRIM ARACI BELLİ OLDU

Birçok vatandaş parasını sağlıklı şekilde değerlendirebilmek için yeni yatırım araçları araştırmaya devam ediyor. Bursa Emlak Uzmanı Özkan Aydemir imar bölgelerinin acilen açılarak kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekliliğini anlattı ve kiralardaki yüzde 25 kira sınırlaması sebebiyle konutların yatırım aracı olmaktan çıktığını belirtti. Aydemir Bursa genelindeki bütün apartmanların yüzde 55'inin depremden önce yapıldığını ve Türkiye genelinde Kasım ayı sonunda senelik olarak 93 bin konut satışı yapıldığını ve yüzde 5.5'inin konut kredisiyle satışa çıktığını söyledi.





Bursa ilinde Kasım ayında 3 bin 449 konut satıldığını ve 11 aylık satışlar kapsamında son 9 senenin en düşük satışlar olduğunu belirten Aydemir depremler sonrasında kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanması gerektiğini, imar bölgelerinin açılmamasıyla arsa maliyetlerinin de yükselmeye başladığını söyleyen Aydemir müşterilerinin yüzde 80'inin arsa, arazi ve işyerlerine yatırım yapmaya başladığını ve konutlara göre daha yüksek kâr getirdiğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.